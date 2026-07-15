Balochistan History : १९४७ पूर्वी स्वतंत्र होता बलुचिस्तान, मग पाकिस्तानचा भाग कसा बनला? फाळणीनंतरचा इतिहास

सध्या बलुचिस्तानबाबत विविध दावे केले जात आहेत. बलुचिस्तानने स्वतःला 'रिपब्लिक ऑफ बलुचिस्तान' म्हणून स्वतंत्र देश घोषित केल्याचा दावा काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये करण्यात आला आहे. इतकच नाही तर बलुच सैनिकांनी मोठ्या भूभागावर नियंत्रण मिळवत स्वतंत्र ध्वज, चलन आणि प्रशासन लागू केल्याचंही या पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. मात्र, या दाव्यांची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर बलुचिस्तानचा इतिहास पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..फाळणीच्या दिवसांत आजचा बलुचिस्तान हा चार प्रमुख संस्थानांमध्ये विभागलेला होता. कलात, मकरान, लास बेला आणि खारान ही त्यातील महत्त्वाची संस्थाने होती. यापैकी कलात हे सर्वात मोठे आणि प्रभावशाली संस्थान मानले जात होते. ११ ऑगस्ट १९४७ रोजी कलातचे शासक मीर अहमद यार खान यांनी कलातला स्वतंत्र राष्ट्र घोषित केले होते. त्या काळात ब्रिटिश प्रशासनाने कलातच्या स्वतंत्र करारांना मान्यता दिली होती. त्यामुळे सुरुवातीला हे संस्थान भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांपासून स्वतंत्र राहिले..पाकिस्तानचे दोन तुकडे, बलुचिस्तान स्वतंत्र देश घोषित, नेमकी कुणी केलीये घोषणा? .१४ ऑगस्ट १९४७ रोजी पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यानंतर पाकिस्तान सरकारने कलातच्या विलयासाठी प्रयत्न सुरू केले. मात्र, कलातच्या शासकांची इच्छा स्वतंत्र संस्थान म्हणून काम करण्याची होती. दुसरीकडे, भौगोलिक आणि संरक्षणाच्या दृष्टीने कलात पाकिस्तानसाठी अत्यंत महत्त्वाचा भाग असल्याने विलय आवश्यक असल्याचे पाकिस्तानचे मत होते..दरम्यान, मकरान, लास बेला आणि खारान या शेजारील संस्थानांनी पाकिस्तानमध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे कलातवर राजकीय आणि सामरिक दबाव वाढला. काही ऐतिहासिक नोंदींनुसार, भारताशी संपर्क साधण्याचा किंवा भारतात विलयाचा पर्यायही चर्चेत आला होता. मात्र, भौगोलिक अडचणी आणि त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीमुळे त्यावर कोणताही निर्णय झाला नाही..पाकचा खरा चेहरा पुन्हा उघड! शोएब अख्तरच्या भावाच्या अंत्यविधीत दहशतवाद्यांची उपस्थिती; पहलगाम हल्ल्याचा सूत्रधारही दिसला.मार्च १९४८ मध्ये परिस्थिती अधिक तणावपूर्ण झाली. त्यानंतर पाकिस्तानचे सैन्य कलातमध्ये दाखल झाले. २७ आणि २८ मार्च १९४८ रोजी कलातच्या शासकांनी पाकिस्तानमध्ये विलयाच्या करारावर स्वाक्षरी केली आणि कलात अधिकृतपणे पाकिस्तानचा भाग बनला. पाकिस्तानच्या मते हा विलय कायदेशीर होता. मात्र, अनेक बलुच राष्ट्रवादी संघटनांचा दावा आहे की हा निर्णय लष्करी दबावाखाली घेण्यात आला होता. त्यामुळे आजही बलुचिस्तानच्या इतिहासावर आणि त्याच्या विलयाच्या वैधतेवर वाद कायम आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.