Bangladesh Bus Accident : प्रवाशांनी खचाखच भरलेली बस नदीत उलटली, २३ जणांचा मृत्यू, थरारक अपघाताचा व्हिडिओ समोर

1. बांगलादेशातील राजबारी येथे बस नदीत कोसळून २३ जणांचा मृत्यू झाला. 2. बस फेरीवर चढत असताना अपघात झाला आणि ती 'पद्मा' नदीत पलटी झाली. 3. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 4. या अपघाताचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे..बांगलादेशातील राजबारी येथील दौलतदिया टर्मिनलवर फेरीमध्ये चढत असतानाबस पलटी होऊन 'पद्मा' नदीत कोसळली. यात किमान ४० प्रवाशांना होते.आतापर्यंत या अपघातस्थळावरून २३ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत, तर अनेक व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहेत. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, सध्या सुरू असलेल्या बचावकार्याबाबत अपडेट माहिती मागवली आहे. या दुर्घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे. .पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेनंतर तत्काळ जिल्हा पोलिस, उपजिला प्रशासन, अग्निशमन दल, तटरक्षक दल आणि बांगलादेश नौदल यांचा समावेश असलेल्या पथकांनी बचावकार्य सुरू केले. ६ ते ७ तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर, ही बस नदीतून यशस्वीरित्या बाहेर काढण्यात आली. महिला आणि मुलांसह एकूण २३ जणांचे मृतदेह हाती लागले आहेत; तर ११ प्रवाशांना बसमधून बाहेर पडून पोहत नदीकाठावर सुरक्षित पोहोचण्यात यश आले..पोलिसांच्या माहितीनुसार ही बस 'पॉन्टून'वरून फेरीवर चढत असताना हा अपघात घडला. एका लहान 'युटिलिटी फेरीशी टक्कर झाल्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि बस नदीत कोसळली..अग्निशमन दलाच्या माहितीनुसार पाणबुडे आणि 'हमजा'नावाच्या बचाव नौकेच्या मदतीने ही बस नदीतून बाहेर काढण्यात आली. बसच्या आतून १४ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर उर्वरित मृतदेह पाण्यातून शोधून काढण्यात आले. प्रतिकूल हवामान असूनही, लष्कर आणि पोलिसांनीही या बचावकार्यात रात्रभर सुरु होते.