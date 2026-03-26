Bangladesh Bus Accident : प्रवाशांनी खचाखच भरलेली बस नदीत उलटली, २३ जणांचा मृत्यू, थरारक अपघाताचा व्हिडिओ समोर

Padma River Accident : बस फेरीवर चढत असताना युटिलिटी फेरीशी धडक होऊन चालकाचे नियंत्रण सुटले. पोलिस, अग्निशमन, नौदल आणि तटरक्षक दलाने ६–७ तास बचावकार्य करून बस बाहेर काढली. प्रतिकूल हवामान असूनही रात्रभर बचावकार्य सुरू राहिले
Rescue teams retrieve a submerged passenger bus from the Padma River after a fatal ferry accident in Rajbari, Bangladesh.

Rescue teams retrieve a submerged passenger bus from the Padma River after a fatal ferry accident in Rajbari, Bangladesh.

Yashwant Kshirsagar
बांगलादेशातील राजबारी येथील दौलतदिया टर्मिनलवर फेरीमध्ये चढत असतानाबस पलटी होऊन 'पद्मा' नदीत कोसळली. यात किमान ४० प्रवाशांना होते.आतापर्यंत या अपघातस्थळावरून २३ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत, तर अनेक व्यक्ती अद्याप बेपत्ता आहेत. पंतप्रधान तारिक रहमान यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश दिले असून, सध्या सुरू असलेल्या बचावकार्याबाबत अपडेट माहिती मागवली आहे. या दुर्घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ समोर आला आहे.

Related Stories

No stories found.