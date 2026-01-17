Video: ''हिंदूंना मत देणं म्हणजे हराम..'', मौलानाचा व्हिडीओ व्हायरल; निवडणुकीपूर्वी विधान, मंदिरांबाबतही वक्तव्य...

Video Viral: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी एका मौलानाचं वादग्रस्त विधान व्हायरल झालं आहे. दुसऱ्या एका व्हिडीओमध्ये काही मौलवी आणि धर्मगुरु हिंदूंविरोधात बोलत आहेत. बिगरमुस्लिम किंवा हिंदू उमेदवारा मतं न देण्याचं आवाहन या व्हिडीओतून करण्यात आलेलं आहे. या व्हिडीओमुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..''हिंदूंना मत देणं हराम''व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये एक मौलाना म्हणतोय की, हिंदू असलेल्या काफिर उमेदवाराला मतं देणं इस्लाममध्ये हराम आहे. हे विधान निवडणुकीपूर्वी केल्याने खळबळ उडाली आहे. याविधानामुळे बांगलादेशातलं सामाजिक समीकरण पुन्हा बिघडण्याची शक्यता आहे.दुसऱ्या व्हिडीओत काही वक्ते हिंदू मंदिरं आणि धार्मिक संस्थांच्या विरोधात खुलेपणाने धमकी देत आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे मंदिरं आणि मूर्ती तोडण्याची भाषा काही लोक करीत आहेत. यात इस्कॉन संस्थेचंही नाव घेण्यात आलेलं आहे..JEE Mains Admit Card 2026 Released : ‘जेईई मेन’ परीक्षेचे प्रवेशपत्र जारी!, जाणून घ्या, कसे डाउनलोड करता येईल?.बांगलादेशात सध्या भीतीचं वातावरण आहे. मागच्या काही दिवसांमध्ये अनेक हिंदूंवर हल्ले झाले, त्यात काहींचा मृत्यूदेखील झाला. भारत सरकारने अशा घटनांवरुन चिंता व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी म्हटलं की, बांगलादेशात सातत्याने अल्पसंख्याक समाजावर होणारे हल्ले अतिशय गंभीर आहेत..नवनीत राणांची पक्षातून हकालपट्टी करा! भाजपच्या पराभूत उमेदवारांचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, विरोधात कसं काम केलं तेही सांगितलं!.दरम्यान, नुकतंच मिथुन सरकार नावाच्या एका २५ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला आहे. त्याच्यावर चोरीचा आरोप करुन गर्दीने हल्ला केला. जीव वाचवण्यासाठी त्याने एका नदीमध्ये उडी घेतली आणि बुडून त्याचा मृत्यू झाला. मागच्या काही दिवसांमध्ये मोनी चक्रवर्ती, राणा प्रताप बैरागी, आणि खोकन चंद्र दास यांसारख्या अनेक हिंदू नागरिकांची हत्या झाली आहे. याशिवाय दीपू चंद्र दास यांना मारुन-मारुन ठार करण्यात आलं होतं. या घटनांची जगभरात दखल घेतली जातेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.