ग्लोबल

Video: ''हिंदूंना मत देणं म्हणजे हराम..'', मौलानाचा व्हिडीओ व्हायरल; निवडणुकीपूर्वी विधान, मंदिरांबाबतही वक्तव्य...

Viral video sparks concern over minority safety as India flags repeated attacks on Hindus in Bangladesh: व्हायरल व्हिडीओमुळे खळबळ उडाली असून येणाऱ्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने हिंदूंबद्दल आक्षेपार्ह विधान करण्यात आलेलं आहे.
video viral

video viral

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Video Viral: बांगलादेशात निवडणुकीपूर्वी एका मौलानाचं वादग्रस्त विधान व्हायरल झालं आहे. दुसऱ्या एका व्हिडीओमध्ये काही मौलवी आणि धर्मगुरु हिंदूंविरोधात बोलत आहेत. बिगरमुस्लिम किंवा हिंदू उमेदवारा मतं न देण्याचं आवाहन या व्हिडीओतून करण्यात आलेलं आहे. या व्हिडीओमुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्यकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
viral
bangladesh
Video
Hindu Muslim

Related Stories

No stories found.