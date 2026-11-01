Bangladesh protests : बांगलादेशात पुन्हा असंतोषाचा उद्रेक! वेतनवाढीसाठी हजारो कामगार रस्त्यावर; ढाका-गाझीपूरमध्ये जाळपोळ

वेतनवाढीच्या मागणीसाठी बांगलादेशातील वस्त्रोद्योग कामगारांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. राजधानी ढाका आणि गाझीपूरमध्ये हजारो कामगार रस्त्यावर उतरले आहेत. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं असून, अनेक ठिकाणी तोडफोड आणि जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. पोलीस आणि आंदोलकांमध्येही झटापट झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी औद्योगिक भागांत मोठ्या संख्येने पोलीस आणि बॉर्डर गार्ड बांगलादेशचे (बीजीबी) जवान तैनात करण्यात आले आहेत..कामगारांची मुख्य मागणी किमान वेतन वाढवण्याची आहे. सध्या त्यांना महिन्याला १२ हजार ५०० टका वेतन मिळतं. ही रक्कम वाढवून ३० हजार टका करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. म्हणजेच वेतनात जवळपास १४० टक्के वाढ करण्याची मागणी कामगारांनी केली आहे. महागाईमुळे घरखर्च भागवणं कठीण झाल्याचं कामगारांचं म्हणणं आहे. अन्नधान्य, घरभाडं, प्रवास आणि आरोग्यसेवांचा खर्च वाढला आहे. त्यामुळे सध्याच्या पगारात कुटुंबाचा खर्च चालवणं शक्य होत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं..Farmers Protest: ऊस उत्पादक आक्रमक का ? ;बेळगाव जिल्ह्यात आंदोलनाचे केंद्र; केंद्र-राज्य सरकारला आव्हान .सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या वेतनश्रेणीची घोषणा झाल्यानंतर वस्त्रोद्योग कामगारांनीही वेतनवाढीची मागणी सुरू केली. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी बांगलादेश सरकारने सहा सदस्यीय वेतन मंडळ स्थापन केलं आहे. मात्र, त्यानंतरही कामगारांचं आंदोलन सुरूच आहे. ढाका आणि गाझीपूरमधील औद्योगिक भागांत तणावाचं वातावरण आहे..Pune Bengaluru Highway Traffic : पुणे-बंगळूर महामार्गावर पुन्हा वाहतूक कोंडी! हिरेबागेवाडी ते हालगा दरम्यान एकेरी वाहतूक सुरू; ऊस दराच्या आंदोलनामुळे प्रवाशांचे हाल.आंदोलनाचा परिणाम अनेक कपडा कारखान्यांच्या कामकाजावर झाला आहे. काही ठिकाणी उत्पादन थांबलं असून, कारखान्यांचं काम विस्कळीत झालं आहे. आंदोलन असंच सुरू राहिल्यास कपड्यांचं उत्पादन आणि निर्यातीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशच्या अर्थव्यवस्थेत वस्त्रोद्योगाचं मोठं योगदान आहे. या उद्योगातून जवळपास ४० लाख लोकांना रोजगार मिळतो..देशाच्या एकूण निर्यातीमध्ये या क्षेत्राचा वाटा ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे कामगारांचं आंदोलन लांबल्यास त्याचा परिणाम उत्पादन आणि निर्यातीवर होऊ शकतो. तसेच आंतरराष्ट्रीय ऑर्डर आणि रोजगारावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वेतनवाढीचा हा प्रश्न बांगलादेशसमोर आर्थिक आव्हान निर्माण करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.