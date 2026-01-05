Bangladesh Hindu journalist shot dead: बांगलादेशात आता भरबाजारात हिंदू पत्रकाराची गोळ्या झाडून हत्या!

Hindu Journalist Shot Dead in Bangladesh : बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदूंच्या हत्येच्या घटना सुरूच आहेत. आता आणखी एक घटना समोर आली आहे. जशोर जिल्ह्यातील मणिरामपूरम येथील कोपलिया बाजार परिसरात कट्टरपंथीयांनी राणा प्रताप नावाच्या हिंदू पत्रकाराची भरदिवसा निर्घृणपणे गोळ्या घालून हत्या केली. ही धक्कादायक घटना सोमवारी संध्याकाळी ६ वाजताच्या सुमारास घडली. या घटनेमुळे बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार, हल्लेखोर हे दुचाकीवरून आले होते. त्यांनी राणा यांना त्याच्या बर्फाच्या कारखान्यातून बाहेर काढले आणि बाजारपेठेतील एका क्लिनिकजवळील रस्त्यावर नेले. तिथे त्यांच्यात थोडा वाद झाला, त्यानंतर हल्लेखोरांनी राणा यांच्या डोक्याला लक्ष्य करून अनेक गोळ्या झाडल्या. यानंतर हल्लेखोर मणिरामपूरच्या दिशेने पळून गेले.
पोलिसांनी घटनास्थळावरून फायर झालेल्या सात गोळ्यांची आवरणं आढळली, ज्यामुळे हल्ल्याची तीव्रता दिसून येते. या हत्येनंतर, परिसरातील हिंदू समुदायात व्यापक संताप आणि दहशत पसरली आहे. स्थानिक प्रशासन या प्रकरणाची चौकशी करत आहे, परंतु मारेकऱ्यांची ओळख पटवण्याबाबत किंवा अटक करण्याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत विधान जारी केलेले नाही.
घटनेबाबत, पोलिस म्हणाले, "आम्हाला बातमी मिळताच आम्ही घटनास्थळी धाव घेतली. मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला आहे आणि शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. या घटनेतील आरोपींचा शोध घेतला जात आहेत."
