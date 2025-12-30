Hindu Killed in Bangladesh : बांगलादेशात आणखी एका हिंदूची हत्या!, कामावर असताना सहकाऱ्यानेच झाडल्या गोळ्या

Rising Violence Against Minorities in Bangladesh : बांगलादेशात आणखी एक हिंदू व्यक्तीची हत्या करण्यात आली आहे. येथील मैमनसिंग जिल्ह्यातील एका कापड कारखान्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून तैनात असलेल्या एका हिंदू कामगाराची सहकाऱ्याने गोळ्या झाडून हत्या केली आहे.
या घटनेमुळे मागील दोन आठवड्यांत बांगलादेशात तिसऱ्या हिंदूची हत्या झाल्याचे समोर आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार ही घटना सोमवारी संध्याकाळी पावणेसात वाजता भालुका उपजिल्हा परिसरातील लबीब ग्रुपच्या सुलताना स्वेटर लिमिटेड कारखान्यात घडली.
या घटनेत मृत्यू झालेल्या हिंदू व्यक्तीचे नाव बजेंद्र बिस्वास (वय-४२) आहे. तर गोळ्या झाडणाऱ्या आरोपीचे नाव नोमान मिया (२९) असून, त्याला पोलिसांना अटक केली आहे. हे दोघेही कारखान्यातील एकाच युनिटमध्ये काम करत होते.
बांगलादेशमध्ये अन्सार हे गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक गणवेशधारी सहाय्यक दल आहे. अन्सार कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत सुरक्षा ऑपरेशन्ससाठी तैनात केले जाते, ज्यामध्ये सरकारी कार्यालये, कारखाने, औद्योगिक युनिट्स आणि प्रमुख प्रतिष्ठानांचे रक्षण करणे समाविष्ट आहे. तसेच येथील कर्मचाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य बजावण्यासाठी सरकारी शस्त्रे दिली जातात.
या घटनेबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, या घटनेतील मृत हिंदू व्यक्ती आणि हल्लेखोर हे दोघेही कारखान्यात सुरक्षा रक्षक म्हणून तैनात होते आणि अन्सार बॅरेकमध्ये राहत होते. दरम्यान, नोमान मियाने बिस्वासवर बंदूक रोखली. त्यानंतर काही क्षणातच गोळीबार झाला आणि बिस्वास जखमी झाला. यानंतर गंभीर जखमी बिस्वासला तत्काळ रूग्णालयात नेण्यात आले मात्र तिथे जिथे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.