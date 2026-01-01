Hindu Killed in Bangladesh : बांगलादेशात आणखी एका हिंदू व्यक्तीची धारदार शस्त्रांनी हत्या अन् पेट्रोल टाकूनही जाळलं!

Hindu murdered in Bangladesh : बांगलादेशात मागील काही दिवसांपासून अल्पसंख्यांकांवर विशेषता हिंदूंवरील अत्याचार वाढत आहेत. कट्टरपंथी जमावाकडून अतिशय निर्घृणपणे हिंदूंची हत्या केली जात आहे. घरे पेटवली जात आहेत, प्रचंड मारहाण करून हिंदू व्यक्तींना जाळलं जात आहे. यावरून बांगलादेशच्या सरकारवर जोरदार टीकाही सुरू आहे. मात्र तरीही अद्याप या घटना रोखण्यात बांगलादेशच्या सरकारला यश आल्याचं दिसत नाही.
आता पुन्हा एका हिंदू व्यक्तीवर बांगलादेशातील कट्टरपंथीयांच्या जमावाने धारधार शस्त्रांद्वारे हल्ला केला, ज्यामध्ये हा व्यक्ती गंभीर जखमी झाला होता. मात्र, जमाव एवढ्यावरच थांबला नाही, तर त्या हिंदू व्यक्तील नंतर जाळलं देखील गेलं.
प्राप्त माहितीनुसार, बांगलादेशात ज्या हिंदू व्यक्तीवर हल्ला झाला, त्याचे नाव खोकन दास आहे. हिंसक जमावाच्या हल्ल्यात खोकन दास गंभीर जखमी झाले होते, ज्यानंतर त्यांना जाळण्यात आले. ही घटना ३१ डिसेंबर रोजी बांगलादेशातील शरियतपूर जिल्ह्यात घडली आहे. जेव्हा खोकन दास हे घरी निघाले होते, तेव्हा त्यांच्यावर जमावाकडून हल्ला केला गेला.
बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या दरम्यान हिंदू व्यक्तीवर झालेला हा चौथा जीवघेणाहल्ला आहे. यापूर्वी, २४ डिसेंबर रोजी, बांगलादेशमधील कालीमोहर युनियनमधील हुसेनडांगा भागात जमावाने अमृत मंडल या २९ वर्षीय तरुणाला मारहाण करून ठार मारले होते. त्यानंतर मयमनसिंगमधील भालुका येथील एका कापड कारखान्यात एका हिंदू तरुणाची त्याच्या सहकाऱ्याने गोळ्या घालून हत्या केली होती. शिवाय, १८ डिसेंबर रोजी, मैमनसिंगमध्ये एका हिंदू तरुणाची क्रूरपणे हत्या करण्यात आली आणि रस्त्याच्या मधोमध झाडाला लटकवून त्याला जाळण्यात आले होते.
