Bangladesh Violence : बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार सुरुच, किराणा व्यापाऱ्याची भर बाजारात हत्या, हल्लेखोरांनी वेढले अन्...

Bangladesh Hindu Violence : गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेत असताना मणि चक्रवर्ती यांचा मृत्यू झाला. मृत व्यापारी शांत, वादविरहित स्वभावाचे असल्याचे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. या हत्येमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण असून आरोपींना तात्काळ अटक करण्याची मागणी होत आहे.
Yashwant Kshirsagar
बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. हिंदू पत्रकाराच्या हत्येनंतर सोमवारी रात्री आणखी एका हिदू व्यापाऱ्याची हत्या करण्यात आली. ही घटना नरसिंगडी जिल्ह्यात घडली, किराणा व्यापारी मणि चक्रवर्ती यांची हत्या करण्यात आली.

bangladesh
violence
Hindu religion
(minority people)

