Bangladesh Violence : बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर अत्याचार सुरुच, किराणा व्यापाऱ्याची भर बाजारात हत्या, हल्लेखोरांनी वेढले अन्...

बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्याक हिंदू समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. हिंदू पत्रकाराच्या हत्येनंतर सोमवारी रात्री आणखी एका हिदू व्यापाऱ्याची हत्या करण्यात आली. ही घटना नरसिंगडी जिल्ह्यात घडली, किराणा व्यापारी मणि चक्रवर्ती यांची हत्या करण्यात आली. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मणि चक्रवर्ती हे नरसिंगडीच्या पलाश उपजिल्हा परिसरात येणाऱ्या चारसिंदूर बाजारात किराणा दुकान चालवत होते. मणि चक्रवर्ती हे शिबपूर उपजिल्हा येथील सदरचर युनियनचे रहिवासी आणि मदन ठाकूर यांचे पुत्र होते..स्थानिक सूत्रांनुसार, मणि चक्रवर्ती नेहमीप्रमाणे त्यांच्या दुकानात बसले असताना त्यांच्यावर अचानक अज्ञात हल्लेखोरांनी हल्ला केला. या हल्ल्यात ते गंभीर जखमी झाले. स्थानिक रहिवासी घटनास्थळी धावले आणि त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना रुग्णालयात नेले, परंतु वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला..या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे की मणि चक्रवर्ती हे शांत आणि सभ्य व्यक्ती होते आणि त्यांचा कोणाशीही वाद नव्हता. खुल्या बाजारात झालेल्या या क्रूर हत्येमुळे व्यापारी आणि सामान्य जनतेमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे..स्थानिक समुदायातील जागरूक सदस्यांनी या घटनेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. अल्पसंख्याक हिंदू समुदायातील एका व्यावसायिकाची सार्वजनिक हत्या अत्यंत चिंताजनक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी प्रशासनाने हल्लेखोरांना लवकरात लवकर अटक करण्याची मागणी केली आहे.