बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या हत्या कधी थांबणार? २३ वर्षीय तरुणाला पेट्रोल टाकून जाळल्याची घटना समोर...

बांगलादेशमध्ये हिंदूंवरील हल्ल्यांची मालिका सुरूच आहे. शुक्रवारी रात्री नरसिंदी जिल्ह्यात २३ वर्षीय हिंदू तरुणाची हत्या करण्यात आली आहे. चंचल भौमिक असं या तरुणाचं नाव आहे. त्याच्याच दुकानात जिवंत जाळून त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली आहे. या घटनेनं पुन्हा एकदा खळबळ उडाली असून हिंदूंच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चंचल रात्री आपल्या गॅरेजमध्ये झोपला होता. त्यावेळी हल्लेखोरांनी बाहेरून शटर बंद केलं. तसेच पेट्रोल टाकून दुकानाला आग लावली. आग पसरताच चंचल जिवाच्या आकांताने ओरडू लागला. मात्र, कुणीही त्याच्या मदतीला गेलं नाही. अखेर यातच त्याचा मृत्यू झाला..Sangli Crime : तेच ठिकाण वेळही तीच, बदला घेतलाच! कॉलेजच्या दारातच तरुणावर चाकूने 14 सपासप वार; मांडी, डोके, हात, पोटावर घाव.चंचल कुटुंबात एकटा कमावणारा होता. शेजाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार तो शांत, मेहनती होता. त्याची हत्या धार्मिक द्वेषातून करण्यात आल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबियांनी केला आहे. हल्लेखोरांविरोधात कठोर करावाई करावी, अशी मागणी त्याच्या कुटुंबियांनी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशाप्रकारे हिंदू तरुणाची हत्या करण्यात आल्याची ही पहिलीच घटना नाही. काही दिवसांपूर्वी बांगलादेशमधील दीपु चंद्र दास आणि खोकोन चंद्र दास या दोन तरुणांची हत्या करण्यात आली होती..Nagpur News: नागपूर येथे अर्ध्या तासात ३ कोटींची धाडसी चोरी; पेट्रोलपंप संचालकाच्या घरातून हातसाफ.याशिवाय आठवड्याच्या सुरुवातीला बांगलादेशातील गाझीपूर येथे केळ्याच्या वादातून एका हिंदू व्यापाऱ्याला बेदम मारहाण करून संपवण्यात आलं होतं. चंद्र घोष असं त्या व्यापाऱ्याचं नाव होतं. पोलिसांच्या माहितीनुसार, त्याच्या बागेतील केळं चोरीला गेले होते. ते केळं एका हॉटेलमध्ये दिसल्याने मोठा वाद झाला होता. त्यातून त्याची हत्या करण्यात आली होती. केवळ हिंदू असल्याने चंद्रची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप त्याच्या कटुंबियांनी केला होता.