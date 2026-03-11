Crime News : पत्नीच्या हत्येनंतर १० वर्षांपासून फरार ! भारतीय वंशाच्या आरोपीची माहिती देणाऱ्याला FBI कडून ९ कोटींचे बक्षीस

अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने एका भारतीय वंशाच्या फरार गुन्हेगारासाठी बक्षीस रक्कमेत मोठी वाढ केली आहे. भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल ( ३५ वर्षे) हा संशयित त्याची पत्नी पलक पटेलच्या हत्येप्रकरणी २०१५ पासून फरार आहे. एफबीआय त्याचा कसून शोध घेत असून अद्याप तो सापडेलेला नाही. त्याच्या अटकेसाठी महत्त्वाच्या माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला १ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ८.५ ते ९ कोटी रुपये) पर्यंतचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. ही रक्कम पूर्वी २.५ लाख डॉलर इतकी होती..एफबीआय ने मंगळवारी (ही घोषणा केली असून, ही वाढ 'मोस्ट वान्टेड' यादीतील सर्व फरारी गुन्हेगारांसाठी आता प्रमाणित बक्षीस रक्कम असल्याचे सांगितले आहे. भद्रेशकुमार पटेल याचा २०१७ मध्ये या यादीत समावेश झाला होता ..घटना काय होती?१२ एप्रिल २०१५ च्या रात्री मेरीलँड राज्यातील हॅनोव्हर येथील एका डंकिन डोनट्स दुकानात रात्रीच्या पाळीत काम करत असताना भद्रेशकुमार पटेल याने आपली पत्नी पलक पटेल (वय २१) हिच्यावर धारदार वस्तूने वारंवार हल्ला करून निर्घृण हत्या केल्याचा आरोप आहे. हत्येनंतर तो दुकानाच्या मागील दरवाजातून पळून गेला, घरी गेला, काही वस्तू आणि रोख रक्कम घेतली आणि टॅक्सीने न्यू जर्सीतील न्यूर्क येथे पोहोचला. न्यूर्क पेन स्टेशनजवळ तो शेवटचा दिसला होता. त्यानंतर त्याचा काहीही मागमूस लागलेला नाही..Widow Pension Fraud : महिलेचा अजब कारनामा ! पतीकडून वसूल करतेय पोटगी अन् शासनाकडून विधवा पेन्शन, नेमकं प्रकरण काय? .एफबीआय आणि अॅन अरुंडेल काउंटी पोलिसांच्या मते, तो अत्यंत धोकादायक आहे. तो अमेरिकेतच एखाद्या नातेवाईकाकडे लपला असावा किंवा कॅनडा मार्गे भारत किंवा इतर देशात पळून गेला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याच्या जन्मस्थळानुसार तो गुजरातमधील विरमगाम (कांट्रोडी ता. विरमगाम) येथील आहे..एफबीयने काय सांगितले ? एफबीआय बाल्टिमोर फील्ड ऑफिसचे स्पेशल एजंट इन चार्ज जिमी पॉल यांनी म्हटले आहे की, "या १ दशलक्ष डॉलरच्या बक्षीसामुळे लोकांचे अधिक लक्ष वेधले जाईल आणि पलक पटेल यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक टिप्स मिळतील. हा गुन्हा अत्यंत गंभीर आहे आणि आम्ही आरोपीचा अहोरात्र शोध घेत आहोत.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.