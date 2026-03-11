ग्लोबल

Crime News : पत्नीच्या हत्येनंतर १० वर्षांपासून फरार ! भारतीय वंशाच्या आरोपीची माहिती देणाऱ्याला FBI कडून ९ कोटींचे बक्षीस

Bhadreshkumar Patel FBI Most Wanted : हत्येनंतर तो दुकानाच्या मागील दरवाजातून पळून गेला आणि शेवटचा न्यूयार्क पेन स्टेशन परिसरात दिसला होता. २०१७ मध्ये त्याचा समावेश FBI च्या दहा महत्वाच्या मोस्ट वान्टेड आरोपींच्या समावेश यादीत करण्यात आला.
Bhadreshkumar Patel

अमेरिकेच्या फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने एका भारतीय वंशाच्या फरार गुन्हेगारासाठी बक्षीस रक्कमेत मोठी वाढ केली आहे. भद्रेशकुमार चेतनभाई पटेल ( ३५ वर्षे) हा संशयित त्याची पत्नी पलक पटेलच्या हत्येप्रकरणी २०१५ पासून फरार आहे. एफबीआय त्याचा कसून शोध घेत असून अद्याप तो सापडेलेला नाही. त्याच्या अटकेसाठी महत्त्वाच्या माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला १ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे ८.५ ते ९ कोटी रुपये) पर्यंतचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले आहे. ही रक्कम पूर्वी २.५ लाख डॉलर इतकी होती.

