...अन् वर्गात मध्येच सुरू झाला अश्लिल व्हिडिओ

सॅन फ्रान्सिस्को (अमेरिका): कोरोना व्हायरसमुळे लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली असून, अनेकजण ऑनलाइन क्लासचा पर्याय निवडताना दिसतात. मात्र, एक ऑनलाइन क्लास सुरू असताना मध्येच अश्लिल व्हिडिओ प्ले झाल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. शिवाय, अनेकांना अवघडल्यासारखे झाले. यामुळे गुन्हा दाखल झाला आहे.

कॅलिफोर्नियामधील सॅन फ्रान्सिस्को शहरातील सर्वात जुन्या सेंट पॉलच्या लूथरन चर्चच्या वतीने ऑनलाईन क्लासचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अनेकजण बायबलचे पठण करत होते. क्लासमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसह लहान मुलेही सहभागी झाली होती. मात्र, स्क्रीनवर अचानक अश्लिल व्हिडिओ सुरू झाला आणि गोंधळ निर्माण झाला. काही वेळानंतर तो बंद करण्यात आला. पण, सेंट पॉलच्या लुथेरन चर्चच्या वतीने फेडरल न्यायालयात गोपनीयतेचे उल्लंघन, धार्मिक कार्यात अडथळा यासह विविध कलमांतर्गत झूम व्हिडिओ प्रशासनावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

