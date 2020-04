कोरोना संसर्गाने शिकविला सर्वांत मोठा धडा - डोनाल्ड ट्रम्प

वॉशिंग्टन - आपल्या देशाच्या अंतर्गतच पुरवठा साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे, हा कोरोना संसर्गाने शिकवलेला धडा आहे, असे प्रतिपादन अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आज केले. आपले स्वातंत्र्य आपल्याला आयात करता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप अमेरिकेत संसर्ग वाढल्यानंतर या देशाने भारत, चीनसह इतर काही देशांकडून वैद्यकीय साहित्य आणि औषधांची मोठ्या प्रमाणात आयात केली. ट्रम्प म्हणाले की, जीवनावश्यक गोष्टी आपल्या जवळच ठेवा, हा या संसर्गाने शिकवलेला सर्वांत मोठा धडा आहे. आपण महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहू शकत नाही. स्वातंत्र्य आयात करता येत नाही. त्यामुळे आपल्या गरजेच्या वस्तू आपल्याच देशात निर्माण करू.

