रक्ताळलेले कपडे आणि त्यात गुंडाळलेला चिमुकला जीव; बैरूत स्फोटानंतरचा फोटो प्रचंड व्हायरल

बैरत- लेबनॉनची राजधानी बैरुतमध्ये झालेल्या भीषण स्फोटानंतरचे अनेक फोटो व्हायरल होत आहेत. यातच एक फोटो सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. या फोटोमध्ये एक बाप रक्ताळलेल्या कपड्यात असून त्याने नुकत्याच जन्मलेल्या आपल्या मुलाला हातात घेतल्याचं दिसत आहे. बैरुतमध्ये झालेल्या स्फोटानंतर काही मिनिटातच या मुलाने जन्म घेतला होता. स्फोटाने परिसरातील सर्व इमारती उद्धवस्त झाल्या होत्या. रुग्णालयाचेही नुकसान झाले होते. अशा कठिण परिस्थिती आईने मुलाला जन्म दिला आहे. बाप या चिमुकल्याला हातात घेताच भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं.

बैरुतच्या बंदराजवळ ठेवण्यात आलेल्या अमोनियम नायट्रेटचा भीषण स्फोट झाला होता. यात 158 पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर 6000 लोक यात जखमी झाले आहेत. हा स्फोट इतका भयंकर होता की 120 किलोमीटर दूर असणाऱ्या सायप्रसपर्यंत हादरे बसले होते. अशी परिस्थितीत क्रिस्टलने स्फोटानंतर काही मिनिटातच एका गोंडस बाळाला जन्म दिला. एल रोअम रुग्णालय स्फोटाच्या ठिकाणापासून जवळच्याच अंतरावर आहे. स्फोटाने रुग्णालयाच्या काचा फुटल्या. यावेळी बाळाच्या वडिलांनी मुलाला आमल्या कुशीत घेतलं होतं, तर बाळाची आई काचांनी भरलेल्या बेडवर होती.

