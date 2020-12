VIDEO : 2021 चे स्वागत करणारे नाचरे रोबोट्स; 2020 च्या कटू आठवणींना क्षणार्धात विसरवणारा 'झिंगाट' डान्स

हे काही ऍनिमेशन नाही आणि एखाद्या चित्रपटातील दृश्य तर नाहीच नाही. या प्रकारचा डान्स आपण यापूर्वी क्वचितच पाहिला असेल तेही एखाद्या हॉलीवूडपटमध्ये. मात्र, हे आहेत खरेखुरे नाचरे रोबोट्स. बोस्टन डायनामिक्स या रोबोट्स बनवणाऱ्या कंपनीने अलिकडेच 2021 या नव्या वर्षाच्या स्वागतासाठी आपल्या रोबोट्सना 'डू यू लव्ह मी' या एका इंग्रजी गाण्यावर थिरकायला लावले. त्यांच्या या 'झिंगाट डान्सचा' व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल होतो आहे. २०२१ आणि त्यानंतरचा काळ ह्युमनॉईडस्, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा असणार आहे. कदाचित, पुढच्या दहा वर्षांनी या गोष्टी कुतुहलाच्या राहणार नाहीत, इतक्या सर्वसाधारणही होऊन जातील. त्याची झलक बोस्टन डायनॅमिक्सच्या नाचऱ्या रोबोटनी आज दाखवलीय.

It's pretty awesome how dancing makes robots less intimidating. Looking forward to seeing more nontrivial Machine Learning on these robots. Credit: Boston Dynamics. pic.twitter.com/wnB2i9qhdQ

