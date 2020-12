पाकिस्तानात उद्ध्वस्त केलं ऐतिहासिक हिंदू मंदिर; जीर्णोद्धाराची मागितली होती परवानगी

इस्लामाबाद : पाकिस्तानमध्ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील कोहाटच्या करक जिल्ह्यात बुधवारी स्थानिक मोलवींच्या नेतृत्वाखाली एका उन्मादी झुंडीने हिंदू मदिरांला नेस्तनाबूत केलं आहे. एवढचं नव्हे, तर या झुंडीने मंदिराला आग देखील लावली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. या व्हिडीओत दिसतंय की, अनेक लोक मंदिराच्या भींतींना तसेच छताला तोडताना दिसत आहेत. या मंदिरावर झुंडीने याप्रकारे हल्ला केलाय की, या मंदिराला पूर्णपणे उद्ध्वस्तच केले आहे. पाकिस्तानात घडणारी अशाप्रकारची ही काही पहिली घटना नाहीये. याआधी देखील पाकिस्तानात मंदिरांवर याप्रकारचे हल्ले झालेले आहेत.

मूकदर्शकाच्या भुमिकेत स्थानिक प्रशासन

वॉयर ऑफ पाकिस्तान मायनॉरिटी नावाच्या एका ट्विटर हँडलवरुन देखील या घटनेचा व्हिडीओ ट्विट केला गेलाय. यामध्ये झुंड मंदिराला तोडताना स्पष्टपणे दिसत आहे. पाकिस्तानातील एका पत्रकाराच्या म्हणण्यानुसार, हिंदूंनी मंदिराचा विस्तार करण्यासाठी प्रशासनाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, स्थानिक मौलवींनी मंदिर नष्ट करण्यासाठी एका झुंडीलाच पाचारण केलं.

Today in Pakistan.

A charged mob destroyed a Hindu temple by setting it on fire and razing it to the ground in Khyber Pakhtunkhwa district of Karak.

The incident took place after a JUI-F rally was held nearby where speakers delivered fiery speeches. #NayaPakistan #Pakistan pic.twitter.com/9iX2K3ipux

— Geeta Mohan گیتا موہن गीता मोहन (@Geeta_Mohan) December 30, 2020