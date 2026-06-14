ग्लोबल

दोर बांधायला विसरले, बंजी जंपिंगवेळी निष्काळजीपणा; २१ वर्षीय तरुणीला तशीच फेकली, जागीच मृत्यू

Bungee Jump Accident २१ वर्षीय तरुणी जंपिंगचा अनुभव घेण्यासाठी गेली पण तो तिच्या आयुष्याचा शेवटचा क्षण ठरला. जंपिंगच्या ठिकाणी असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी तिला दोर न बांधताच फेकलं आणि खाली कोसळून तिचा मृत्यू झाला.
Brazil Bungee Jump Tragedy Claims 21-Year-Old Woman's Life

Brazil Bungee Jump Tragedy Claims 21-Year-Old Woman's Life

Esakal

सूरज यादव
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ब्राझिलमध्ये बंजी जंपिंगवेळी धक्कादायक अशी घटना घडलीय. २१ वर्षीय तरुणी जंपिंगचा अनुभव घेण्यासाठी गेली पण तो तिच्या आयुष्याचा शेवटचा क्षण ठरला. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. बंजी जंपिंगवेळी निष्काळजीपणातून घडलेल्या या घटनेनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे.

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