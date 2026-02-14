Viral: ६ बायका, ९५० स्क्रू आणि १५ महिने मेहनत... प्रसिद्ध इंफ्लुएसरनं लाखो खर्चून तयार केला लाखोंचा 'सुपर बेड', कारण...

एक ब्राझिलियन इंफ्लुएसर व्यक्ती सोशल मीडियावर सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने चर्चेत असतो. कधी त्याच्या फिटनेसमुळे, तर कधी त्याच्या वैवाहिक जीवनामुळे. ब्राझीलमधील साओ पाउलो येथील रहिवासी आर्थर ओ. उर्सो, पूर्वी एकाच घरात नऊ बायकांसोबत राहत होता. मात्र त्याने त्यापैकी चार बायकांपासून घटस्फोट घेतला. त्यानंतर एकीशी पुन्हा लग्न केले. सध्या त्याच्या सहा बायका आहेत. .अलीकडेच त्याने त्या सगळ्यांसोबत एकाच छताखाली झोपण्यासाठी जगातील सर्वात अनोखा बेड बनवला. ज्याची किंमत सुमारे ₹8 दशलक्ष असल्याचे सांगितले जाते. तो पूर्ण करण्यासाठी 15 महिने कठोर परिश्रम आणि 950 स्क्रू लागले. आर्थर ओ. उर्सो याने तयांच्या बेडचे फोटो इंस्टाग्रामवर शेअर केले. त्याने त्याच्या पत्नींसोबत वेळ घालवण्यासाठी आणि सर्वांना एकत्र राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा मोठा बेड बनवला. .Photos : उत्खननात सापडली चक्क 1000 वर्षांपूर्वीची अंगठी; दुर्मिळ फोटो जगभर व्हायरल, तुम्हीही नक्की पाहा...हा बेड बांधण्यासाठी १५ महिने लागले आणि १२ कामगारांनी तो बांधला. इतक्या लोकांचे वजन पेलण्यासाठी बेड मजबूत करण्यासाठी सुमारे ९५० स्क्रू वापरण्यात आले. आकार इतका मोठा आहे की खोलीही लहान वाटते. आर्थरने शेअर केलेल्या फोटोंवरून असे दिसून आले की, त्याच्या बेडची लांबी आणि रुंदी सामान्य बेडपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त होती. त्याचा बेड अंदाजे २० फूट लांब आणि ७ फूट रुंद होता..आर्थरचा असा विश्वास आहे की पूर्वी, बायकांमध्ये जागेवरून वाद होत असत किंवा वेगळे झोपावे लागत असे. परंतु या बेडच्या आगमनाने त्याचे संपूर्ण कुटुंब एकत्र झोपू शकते. या बेडवर आर्थरने अंदाजे ८० लाख रुपये खर्च केले. आर्थर ओ. उर्सो हा ब्राझिलियन इंफ्लुएसर व्यक्ती आहे जो त्याच्या बहुप्रेमळ जीवनशैलीसाठी ओळखला जातो. .Viral Video : अंगणात फिरणाऱ्या महाकाय अजगरावर बसली मुलगी, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ .त्याला पूर्वी नऊ बायका होत्या, परंतु गेल्या वर्षी त्यापैकी चार बायका घटस्फोटित झाल्या. नंतर त्याने ५१ वर्षीय ओलिंडा मारियाशी लग्न केले. सध्या त्याच्या सहा बायका आहेत. लुआना काझाकी, अमेली सूझा, व्हॅल्क्विरिया सॅंटोस, ओलिंडा मारिया, दामियाना आणि अमांडा अल्बुकर्क... आर्थर म्हणतो की, त्याने ही गुंतवणूक केवळ त्याचे नाते मजबूत करण्यासाठी केली आहे. एकत्र झोपल्याने जोडीदारांमधील बंध सुधारतो आणि कोणालाही कमीपणाची भावना येऊ देत नाही असे त्याचे मत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.