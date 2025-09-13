ग्लोबल

Jair Bolsonaro: बाल्सोनारोंना २७ वर्षांची शिक्षा; पराभवानंतरही सत्तापालटाच्या प्रयत्नाबद्दल दोषी

Brazil Politics: ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने माजी अध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांना सत्तापलटाचा कट रचल्याच्या आरोपावर २७ वर्षे तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली. त्यांनी या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ब्राझिलिया : ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने देशाचे माजी अध्यक्ष जेर बोल्सोनारो यांना गुरुवारी २७ वर्षे तीन महिन्यांची शिक्षा ठोठावली. २०२२ च्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरही पदावर टिकून राहण्यासाठी कट रचून सत्तापलटाचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. आपल्यावरील गैरकृत्याचे आरोप नेहमीच फेटाळणाऱ्या बोल्सोनारो सध्या ब्राझिलियातच नजरकैदेत असून ते या निर्णयाविरुद्ध अपील करू शकतात.

