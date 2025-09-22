ग्लोबल

Palestine: पॅलेस्टाईनला देश म्हणून मान्यता; ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाचा निर्णय; शांततेला प्राधान्य असल्याचे मत

Middle East Peace: ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने पॅलेस्टाईनला अधिकृत राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयामुळे या तिन्ही देशांनी शांततेसाठी भूमिका घेतल्याचे दिसते, तसेच इस्राईलच्या विरोधात त्यांचा स्टॅंड स्पष्ट झाला आहे.
लंडन : ब्रिटन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या तिन्ही देशांनी आज (ता. २१) पॅलेस्टाईनला अधिकृत राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. या निर्णयामुळे या तिन्ही देशांनी इस्राईल आणि अमेरिकेविरुद्ध भूमिका घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. सुरुवातीला कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियाने मान्यता दिल्यानंतर ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनीही या निर्णयाला पाठिंबा देऊन ब्रिटनची भूमिका स्पष्ट केली.

