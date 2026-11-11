ग्लोबल

Bulgaria Highway Pile-Up : विचित्र अपघाताने सगळेच हादरले! धुक्यामुळे ५० वाहने एकमेकांवर आदळली, १० जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू, ४६ हून अधिक जखमी

Fog Crash : पूर्व बल्गेरियातील ए-१ (A1) महामार्गावर (सोफिया-बुर्गास) मंगळवारी ११ नोव्हेंबर रोजी दाट धुक्यामुळे झाला. १२ जणांचा मृत्यू (१० घटनास्थळी, २ रुग्णालयात नेत असताना) आणि ४६ जण जखमी झाले.
Bulgaria Highway Pile-Up: 12 Dead in Fog Crash

Bulgaria Highway Pile-Up: 12 Dead in Fog Crash

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

युरोपमधील बल्गेरियामध्ये मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) दाट धुक्यामुळे भीषण साखळी अपघात घडला. पूर्व बल्गेरियातील एका महामार्गावर कमी दृश्यमानतेमुळे अनेक वाहने एकमेकांवर आदळली. या भीषण अपघातात आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला असून ४६ जण जखमी झाले आहेत. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की, ५० हून अधिक वाहने या दुर्घटनेत सामील असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

सकाळ, साम, सरकारनामा, अ‍ॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा

Loading content, please wait...
accident
europe
fog city