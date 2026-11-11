Bulgaria Highway Pile-Up : विचित्र अपघाताने सगळेच हादरले! धुक्यामुळे ५० वाहने एकमेकांवर आदळली, १० जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू, ४६ हून अधिक जखमी

युरोपमधील बल्गेरियामध्ये मंगळवारी (११ नोव्हेंबर) दाट धुक्यामुळे भीषण साखळी अपघात घडला. पूर्व बल्गेरियातील एका महामार्गावर कमी दृश्यमानतेमुळे अनेक वाहने एकमेकांवर आदळली. या भीषण अपघातात आतापर्यंत १२ जणांचा मृत्यू झाला असून ४६ जण जखमी झाले आहेत. अपघाताची तीव्रता इतकी मोठी होती की, ५० हून अधिक वाहने या दुर्घटनेत सामील असल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .'एपी' (AP) वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, राजधानी सोफिया आणि कृष्णसागर किनाऱ्यावरील बुर्गास या महत्त्वाच्या बंदर शहराला जोडणाऱ्या ए-१ (A1) महामार्गावर ही दुर्घटना घडली. आरोग्य मंत्री कात्या इव्हकोव्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महामार्गावरील कमी दृश्यमानतेमुळे दोन मोठे अपघात झाले. दाट धुक्यामुळे वाहनचालकांना समोरील वाहने स्पष्टपणे दिसत नव्हती. त्यामुळे वाहनांची एकमेकांना धडक बसून भीषण साखळी अपघात झाला..महामार्गाच्या सहाही लेनवर वाहनांचा खचअपघातानंतर पोलीस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका पथकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये अपघाताची भीषणता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. महामार्गाच्या सहाही लेनवर कार आणि ट्रक एकमेकांवर आदळल्याचे दिसत आहे. अनेक वाहनांचा अक्षरशः चक्काचूर झाला असून काही वाहने उलटली आहेत, तर काही रस्त्याच्या कडेला फेकली गेली आहेत..आसाममध्ये मोठा रेल्वे अपघात, एक्सप्रेसचे ६ डबे इंजिनसह रुळावरून घसरले; अनेक प्रवाशी जखमी.१० जणांचा घटनास्थळीच मृत्यूआरोग्य मंत्री कात्या इव्हकोव्हा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या दुर्घटनेत १० जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोन जणांचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाला. अपघातातील ४६ जखमींना उपचारांसाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..दरम्यान, अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने महामार्गावरील वाहतूक दोन्ही बाजूंनी बंद केली आहे. अपघातात नेमकी किती आणि कोणती वाहने सामील होती, तसेच दुर्घटनेमागील नेमके कारण काय होते, याचा तपास सुरू आहे. प्रशासनाकडून अधिकृत तपशील मिळण्याची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.