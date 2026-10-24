आधी सौंदर्यस्पर्धांवर बंदी, आता मृत्युदंडाची शिक्षा! बुर्किना फासोच्या निर्णयांची का आहे जगभरात चर्चा?

New Delhi: आधी देशभरातील सौंदर्यस्पर्धांना स्थगिती आणि आता गंभीर गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय... पश्चिम आफ्रिकेतील बुर्किना फासो देशातील या दोन वेगवेगळ्या निर्णयांमुळे जगाचे लक्ष वेधले आहे. एका बाजूला दहशतवाद आणि देशद्रोहासारख्या गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद पुन्हा आणण्यात आली आहे; तर दुसरीकडे देशाची संस्कृती, सामाजिक मूल्ये आणि मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचे कारण देत सौंदर्यस्पर्धा थांबवण्यात आल्या आहेत. .Global internet security threat : इंटरनेट विश्वात मोठा भूकंप! गुगल, ॲमेझॉनसह OpenAI हाय अलर्टवर; जगभरातील अनेक वेबसाइट्स अचानक का बंद झाल्या?.सौंदर्यस्पर्धांवरील बंदीची घोषणा जूनमध्ये झाली होती, तर नव्या दंडसंहितेला २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी संसदेने मंजुरी दिली. या निर्णयांमुळे सरकारी धोरणे, मानवी हक्क आणि महिलांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे..Police Jobs: चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण करणाऱ्या २८२ अग्निवीरांना सरकारी नोकरीची संधी.बुर्किना फासोच्या ७१ सदस्यीय संक्रमणकालीन संसदेने नव्या दंडसंहितेला एकमताने मंजुरी दिली. या कायद्यात दहशतवाद, देशद्रोह, हेरगिरीसारखे गंभीर गुन्हे तसेच मृत्यूला कारणीभूत ठरणाऱ्या कालबाह्य किंवा प्रतिबंधित उत्पादनांच्या आयातीसाठी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. बुर्किना फासोने २०१८ मध्ये फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. देशातील शेवटची ज्ञात न्यायालयीन फाशी १९८८ मध्ये झाली होती. आता जवळपास आठ वर्षांनंतर मृत्युदंडाची तरतूद पुन्हा आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..कायदामंत्री एडासो रॉड्रिग बायाला यांनी दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी कठोर शिक्षांची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. बुर्किना फासो अनेक वर्षांपासून अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटशी संबंधित सशस्त्र गटांच्या हिंसाचाराचा सामना करत आहे. या संघर्षामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला असून, मोठ्या संख्येने नागरिकांना विस्थापित व्हावे लागले आहे. मात्र, मृत्युदंड पुन्हा लागू करण्याच्या निर्णयावर मानवी हक्क संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. .सौंदर्यस्पर्धा थांबवण्यामागे काय कारण?बुर्किना फासोच्या संस्कृती आणि पर्यटन मंत्रालयाने ८ जून २०२६ रोजी देशभरातील सौंदर्यस्पर्धा स्थगित करण्याची घोषणा केली होती. या क्षेत्रासाठी अधिक सुसंगत आणि कठोर नियम तयार केले जात असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. देशाची सांस्कृतिक ओळख, नैतिक आणि सामाजिक मूल्ये तसेच मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे हा या निर्णयामागील उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सौंदर्यस्पर्धांना स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने तरुण महिलांसाठी विज्ञानविषयक उपक्रमालाही प्रोत्साहन दिले. .लष्करी राजवटबुर्किना फासोमध्ये सप्टेंबर २०२२ मध्ये लष्करी सत्तांतर झाल्यानंतर कॅप्टन इब्राहिम त्राओरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने दहशतवादाविरोधी कारवाई आणि राष्ट्रीय अस्मितेच्या मुद्द्यांवर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.