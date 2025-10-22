ग्लोबल

Uganda Accident: भयंकर! ओव्हरटेक करण्याचा बस चालकाचा प्रयत्न अन्...; भीषण अपघातात ६३ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक गंभीर

Uganda Accident Update: पश्चिम युगांडातील एका महामार्गावर बुधवारी दोन बस आणि इतर दोन वाहनांची टक्कर झाली. ज्यामध्ये किमान ६३ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
एका भीषण रस्ते अपघाताने युगांडा हा आफ्रिकन देश हादरला. बस आणि इतर वाहनांमध्ये झालेल्या धडकेत किमान ६३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. युगांडाची राजधानी कंपाला आणि राजधानीच्या उत्तरेकडील गुलू शहराला जोडणाऱ्या कंपाला-गुलू महामार्गावर बुधवारी सकाळी हा दुर्दैवी रस्ता अपघात घडला.

