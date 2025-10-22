Uganda Accident: भयंकर! ओव्हरटेक करण्याचा बस चालकाचा प्रयत्न अन्...; भीषण अपघातात ६३ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेक गंभीर

एका भीषण रस्ते अपघाताने युगांडा हा आफ्रिकन देश हादरला. बस आणि इतर वाहनांमध्ये झालेल्या धडकेत किमान ६३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण अपघातात अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. युगांडाची राजधानी कंपाला आणि राजधानीच्या उत्तरेकडील गुलू शहराला जोडणाऱ्या कंपाला-गुलू महामार्गावर बुधवारी सकाळी हा दुर्दैवी रस्ता अपघात घडला. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बससह अनेक वाहनांची जोरदार टक्कर झाली. स्थानिक पोलिसांचे म्हणणे आहे की या टक्करीत मोठ्या प्रमाणात जीवित आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. युगांडाच्या पोलिसांनी या दुर्दैवी रस्ते अपघाताचा तपास सुरू केला आहे. सुरुवातीच्या तपासानंतर स्थानिक पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या अपघातात दोन बससह चार वाहनांचा समावेश होता. .Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये साजरी केली दिवाळी; पंतप्रधान मोदींशी व्यापाराबाबत चर्चा झाल्याचा केला दावा .अपघाताच्या कारणाबाबत पोलिसांनी सांगितले की, बस चालकाने कंपाला-गुलू महामार्गावर एका लॉरीला ओव्हरटेक करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बस विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या लॉरीशी समोरासमोर धडकली. अचानक झालेल्या या धडकेनंतर मागून येणारी अनेक वाहने एकमेकांवर आदळली. ज्यामुळे महामार्गावर गोंधळ उडाला. कंपाला पोलीस प्रवक्त्याने सांगितले की, अपघातानंतर बचाव आणि मदत पथके तैनात करण्यात आली आहेत. जखमी आणि अडकलेल्यांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके सक्रियपणे काम करत आहेत. मृतांची ओळख पटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. .जखमींवर पश्चिम युगांडाच्या किरियानडोंगे शहरातील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या भयानक आणि दुःखद अपघातानंतर कंपाला-गुलू महामार्ग तात्पुरता बंद करण्यात आल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या दुःखद रस्ते अपघातात ६३ जणांचा जागीच मृत्यू झाला तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले. यामुळे देशातील अनेक भागांमध्ये शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.