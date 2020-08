कॅलिफोर्नियात 72 तासांत 11 हजार विजा कोसळल्या; धुराचे लोट सॅटेलाईटमधूनही दिसले

America Northern California Fire 2020 : अमेरिकेतील उत्तर कॅलिफोर्नियात लागलेल्या आगीनं गेल्या चार दिवसांत रौद्र रूप धारण केलंय. आगीत जवळपास 30 हजार इमारती जळून खाक झाल्या असून, नैसर्गिक साधन संपत्तीचं आतोनात नुकसान झालंय. या आगीची तीव्रताच इतकी होती की, नासाच्या उपग्रहांमधूनही वणवा पेटल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. अमेरिकेतील यूएस टुडेने दिलेल्या माहितीनुसार 72 तासांत कॅलिफोर्नियात 11 हजार विजा कोसळल्या आहेत. त्यानंतर वणवा पेटल्याची माहिती अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्याचं यूएस टुडेनं म्हटलंय.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आणखी वाचा - अमेरिकेत आगीचं तांडवा; मुंबईपेक्षा मोठा परिसर जळून खाक

सगळीकडे धुराचे लोट

कॅनिफोर्नियाच्या या आगीमध्ये सध्या वेगवेगळ्या 26 अगीच्या घटना घडल्या आहेत. त्यातील 23 ठिकाणी आगीची तीव्रता जास्त आहे. या आगीचा एकूण 2 लाख 26 हजार 100 एकर परिसराला फटका बसला आहे. आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी, धुराचे लोट कित्येक किलोमीटवरून स्पष्ट दिसत आहेत. या धुरामुळं कॅनिफोर्निया आणि आजूबाजूच्या प्रांतातील हवेच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याचे दिसत आहे.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA's #GOES17continues to track the extensive #smoke from the #wildfires across Northern California. This #GeoColor view shows the smoke blowing well away for the #fires, stretching hundreds of miles over the Pacific Ocean. #CAwx #CaliforniaWildfires pic.twitter.com/tjskieth8E

— NOAA Satellites - Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 19, 2020