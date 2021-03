अभिमानास्पद!  कॅनडामध्ये उभारला महात्मा गांधींचा बर्फाचा पुतळा

१५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारी हे दोनही दिवस प्रत्येक भारतीय व्यक्तीसाठी खास आहे. या दिवसांपासून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे एक नवे पर्व सुरु झाले. म्हणूनच हे दिवस देशात मोठ्या उत्साहात साजरे करण्यात येतात. १५ ऑगस्ट १९४७ ला भारत इंग्रजांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला आणि खऱ्या अर्थाने भारतीयांना स्वातंत्र्य मिळाले. देशात लवकरच ७५ वा स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सगळीकडे उत्साहाचं वातावरण आहे. विशेष म्हणजे स्वातंत्र्य दिनासाठी काही महिने शिल्लक असतानाच कॅनडामध्ये एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये महात्मा गांधी यांचा बर्फाचा पुतळा तयार करण्यात आला आहे.

कॅनडामधील डी ग्लेस या हॉटेलमध्ये महात्मा गांधी यांचा ७ फूट उंच बर्फाचा पुतळा तयार करण्यात आला आहे. हा पुतळा कॅनडामधील आइस आर्टिस मार्क लेपायर यांनी तयार केला आहे. टोरंटोमधील भारतीय दुतावासाने शनिवारी ट्विट करुन याविषयी माहिती दिली आहे.

Launching #AzadiKaAmritMahotsav, to mark 75 years of India’s Independence, with an ice sculpture of Mahatma Gandhi in the iconic Ice Hotel @Hoteldeglace in #Quebec.

@HCI_Ottawa @CanadainIndia @Quebec_India @MEAIndia @IndianDiplomacy @ICCR_Delhi @MinOfCultureGoI @Valcartier pic.twitter.com/TT6Vn6acxe

