बारावी बोर्ड परीक्षेला आखाती युद्धाचा फटका, CBSEने ७ देशात परीक्षाच केली रद्द

मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम आता सीबीएसईकडून घेण्यात येणाऱ्या १२ वी बोर्ड परीक्षेवरही झाला आहे. सीबीएसईकडून ७ देशांमधील बारावीच्या बोर्ड परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. याबाबत अदिकृत माहिती देण्यात आली असून सीबीएससी संलग्नित शाळांना १६ मार्च ते १० एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या सर्व बारावीचे पेपर रद्द करण्यात आले आहेत. पश्चिम आशियातील ७ देशांसाठी सीबीएसईने हा निर्णय घेतलाय. CBSE Class 12 Exams Cancelled in Seven Countries Due to Security Concerns.पश्चिम आशियात युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तणावाचं वातावरण आहे. त्यामुळे सीबीएसईने १२ वी बोर्डाच्या परीक्षा ७ देशांमध्ये सध्या स्थगित केल्या आहेत. इराण इस्रायल यांच्यातील युद्धामुळे बिघडलेल्या स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बहरीन, इराण, कुवैत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, युएई या सात देशांमध्ये बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत..दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याला फटका! इराण-अमेरिका संघर्षात इराकचं नुकसान; देशात दोन्ही बाजूने हल्ले, देश आर्थिक संकटात.आखाती देशांमध्ये वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर परीक्षा आयोजित करण्याच्या शक्यतेचा आढावा घेतल्यानंतर त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सीबीएसईने सांगितलं आहे. शाळा आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देण्यात आलीय. याआधीही सीबीएसईकडून परीक्षा रद्द करण्याचे संकेत देण्यात आले होते..बोर्डाने स्पष्ट केलं की, मार्चच्या सुरुवातीला ज्या परीक्षा स्थगित केल्या होत्या त्यासुद्धा आता रद्द करण्यात आल्याचं मानलं जाईल. याआधी ६ मार्चला सीबीएसईने पश्चिम आशियातील काही भागात बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत अडथळा आल्याची माहिती दिली होती. त्यावेळी अमेरिका इस्रायल इराण यांच्यातील संघर्षाचं कारण दिलं गेलं होतं..दरम्यान, परीक्षा रद्द झाल्या असल्या तरी नव्या तारखांची घोषणा परिस्थिती पाहून करण्यात येईल. तर दहावीच्या काही विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसला असून त्यांचा निकाल पर्यायी प्रक्रियेद्वारे जाहीर होईल. निकाल घोषित करण्यासंदर्भात लवकरच माहिती दिली जाईल.