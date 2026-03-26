वयोमर्यादा वाढवली, गांजा प्रकरणात दोषी असलेल्यांनाही प्रवेश मिळणार अन्...; सैन्यात भरतीचे नियम बदलले, कुणी घेतला निर्णय?

इराणसोबतच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लष्करी भरतीच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. या बदलानुसार, आता ४२ वर्षांपर्यंतचे अमेरिकन नागरिक सैन्यात भरती होऊ शकतात. यापूर्वी केवळ ३५ वर्षांपर्यंतचे नागरिकच सैन्यात भरती होण्यास पात्र होते. या बदलामुळे अमेरिकन लष्कराचे सरासरी वय वाढू शकते. सध्या अमेरिकन लष्कराचे सरासरी वय २९ वर्षे आहे..पेंटागॉनने जारी केलेल्या एका नवीन आदेशाने, वयाव्यतिरिक्त लष्करी नियमांमध्ये आणखी एक बदल घडवून आणला आहे. यापूर्वी हशीश आणि गांजासारखे अमली पदार्थ बाळगताना आढळलेल्या अमेरिकन नागरिकांना सैन्यात सहजपणे प्रवेश दिला जात नव्हता. हा नियम आता बदलण्यात आला आहे. अॅक्सिऑसच्या मते, नवीन नियमानुसार गांजा किंवा हशीशच्या तस्करीमध्ये दोषी ठरलेल्यांना सूट देण्यात आली आहे. इतकेच नाही, तर केवळ एका गुन्ह्यात दोषी ठरलेला नागरिकही सैन्यात सहजपणे भरती होऊ शकतो. पूर्वी अशा व्यक्तींसाठी अधिक कठोर नियम होते..पूर्वी, गांजा किंवा चरस विकल्याबद्दल किंवा बाळगल्याबद्दल दोषी ठरलेल्या व्यक्तींना सैन्यात भरती होण्यासाठी पेंटागॉनकडून परवानगी घ्यावी लागत असे. यानंतर, त्यांना लष्करी सेवेसाठी पात्र होण्यापूर्वी २४ महिने थांबावे लागत असे. मात्र, सरकारने आता यात बदल केला आहे. अमेरिका देखील आपल्या १८ ते २५ वयोगटातील नागरिकांसाठी सक्तीच्या लष्करी भरतीचा प्रस्ताव तयार करत आहे. अद्याप कोणतेही नियम लागू करण्यात आलेले नाहीत. असे म्हटले जात आहे की, हे लॉटरी आणि जन्माच्या क्रमानुसार ठरवले जाईल..या महिन्याच्या सुरुवातीला, व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी फॉक्स न्यूजला सांगितले, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सैनिकांची संख्या वाढवण्याचा विचार करत आहेत. हे कसे घडवून आणले जाईल, यासाठी योजना आखल्या जात आहेत." अमेरिका कमी लष्करी भरतीच्या समस्येशी झुंजत आहे. २०२२-२३ मध्ये, निर्धारित लक्ष्यापेक्षा १,००,००० कमी लोक सैन्यात दाखल झाले. जर हाच कल कायम राहिला, तर भविष्यात अमेरिकेला सैनिकांच्या संख्येच्या बाबतीत मोठा धक्का बसू शकतो. ग्लोबल फायरपॉवरच्या मते, अमेरिकेकडे एकूण २८ लाख सैनिक आहेत, ज्यात १३ लाख सक्रिय सैनिक आणि १५ लाख राखीव सैनिकांचा समावेश आहे.