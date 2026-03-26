वयोमर्यादा वाढवली, गांजा प्रकरणात दोषी असलेल्यांनाही प्रवेश मिळणार अन्...; सैन्यात भरतीचे नियम बदलले, कुणी घेतला निर्णय?

Military recruitment rule: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या लष्करी भरतीच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. आता गांजा किंवा चरस बाळगताना पकडलेले लोकही सैन्यात भरती होऊ शकतात.
us Military recruitment rule

us Military recruitment rule

Vrushal Karmarkar
इराणसोबतच्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने लष्करी भरतीच्या नियमांमध्ये एक मोठा बदल केला आहे. या बदलानुसार, आता ४२ वर्षांपर्यंतचे अमेरिकन नागरिक सैन्यात भरती होऊ शकतात. यापूर्वी केवळ ३५ वर्षांपर्यंतचे नागरिकच सैन्यात भरती होण्यास पात्र होते. या बदलामुळे अमेरिकन लष्कराचे सरासरी वय वाढू शकते. सध्या अमेरिकन लष्कराचे सरासरी वय २९ वर्षे आहे.

