ब्रिटनच्या राजघराण्यावर 'शार्ली हेब्दो'चं कार्टून; लोकांनी केली जोरदार टीका

पॅरिस : फ्रान्समधील 'शार्ली हेब्दो' हे मॅगझीन आपल्या निर्भयपणासाठी प्रसिद्ध आहे. त्यामुळेच ते नेहमी वादग्रस्त देखील ठरलं आहे. आणि आता 'शार्ली हेब्दो' पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे. याआधी मोहम्मद पैगंबर यांच्यावर काढलेल्या कार्टूनमुळे शार्ली हेब्दो जगभर चर्चेत आलं होतं. आता शार्ली हेब्दोमध्ये ब्रिटनच्या राजपरिवारावर कार्टून काढण्यात आलं आहे. या कार्टूनमध्ये मेगन मर्केलला जॉर्ज फ्लॉईड सारखं दाखवण्यात आलं आहे. तर महाराणी एलिझाबेथला त्याच्या मानेवर गुडघा टेकवलेलं दाखवण्यात आलं आहे. सोशल मीडियावर या कार्टूनवर समिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. काहींनी यावर टीका देखील केली आहे.

मेगनने केला खुलासा

राजघराण्याला आमच्या मुलाचा रंग कसा असेल याची चिंता होती असं मर्केलनं एका मुलाखतीत सांगितलं होतं. आर्चीचा रंग काळा असेल याची भीती राजघराण्याला होती. सध्या मेगन मर्केल दुसऱ्यांदा प्रेग्नंट आहे. होणारं हे अपत्य मुलगा की मुलगी हेसुद्धा प्रिन्स हॅरीने जाहीर केलं आहे. राजघराण्यासोबत राहताना मनात आत्महत्येचे विचार येत होते, असा धक्कादायक खुलासा मेगन यांनी केला. त्यांनी म्हटलं की, मी राजघराणाऱ्यावर विश्वास ठेवला आणि हीच माझी सर्वात मोठी चूक होती. मला एकटं वाटत होतं, माझ्यावर अनेक बंधनं लादण्यात आली. मित्रांसोबत लंचला बाहेर जाण्याची परवानगी देखील नव्हती, असं देखील यावेळी मर्केलने म्हटलं होतं.

French magazine Charlie Hebdo mocks George Floyd's murder and Meghan's racism concerns. The cover reads: 'Why Meghan left Buckingham Palace', 'Because I couldn't breathe'. pic.twitter.com/3Fuj789xn7

— Nadine White (@Nadine_Writes) March 13, 2021