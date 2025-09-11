अमेरिकेत १० वर्षात किती गोळीबाराच्या घटना घडल्या? प्रश्नावर उत्तर देताच थेट गळ्यावर झाडली गोळी; चार्ली किर्क यांची हत्या

अमेरिकेतील कट्टर दक्षिणपंथीय कार्यकर्ते आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जवळचे सहकारी चार्ली किर्क यांची गोळी झाडून हत्या करण्यात आलीय. किर्क यांचं वय फक्त ३१ वर्षे इतकं होतं. त्यांच्यावर युटा व्हॅली युनिव्हर्सिटीतील एका कार्यक्रमात गोळीबार करण्यात आला. यानंतर किर्क यांना गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेण्यात आलं. रुग्णालयात त्यांच्यावर सर्जरीही केली गेली. पण त्यानंतर किर्क यांचा मृत्यू झाला. तरुणांच्या मनातला आवाज हरपल्याचं म्हणत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शोक व्यक्त केला..सोशल मीडियावर ट्रम्प यांनी पोस्ट करताना म्हटलं की, महान आणि दिग्गज चार्ली किर्क आता आपल्यात राहिले नाहीत. अमेरिकन तरुणांची नस त्याच्यासारखी दुसरी कुणालाच ओळखता आली नाही. माझ्यासाठी सर्वात प्रिय आणि आदरणीय अशी व्यक्ती होता. आता तो आपल्यात नाहीय..Nepal Protest : नेपाळमधील विमानसेवा पुन्हा सुरू, एयर इंडियाची पहिली फ्लाईट दिल्लीसाठी रवाना.किर्क यांच्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर आता काही व्हिडीओ व्हायरल होतायत. जेव्हा किर्क यांच्यावर गोळीबार झाला त्याआधी अमेरिकेत गोळीबाराच्या घटनांवर त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याचे व्हिडीओ आता व्हायरल होतायत. एकाने किर्क यांना विचारलं होतं की, गेल्या १० वर्षात अमेरिकेत किती गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. यावर किर्क यांनी गँगवारसह की गँगवॉर वगळून? त्याच वेळी किर्क यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला. किर्क यांच्या मानेजवळ गोळी लागली आणि ते खाली पडले. दुसऱ्या एका व्हिडीओत त्यांच्या मानेजवळ रक्तस्राव होत असल्याचं दिसतंय..रिपब्लिकन आणि डेमोक्रेटिक पक्षांच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त करत श्रद्धांजली वाहिलीय. ट्रम्प यांनी म्हटलं की, सर्वांनी चार्लीसाठी प्रार्थना करायला हवी. तो एक महान व्यक्ती होता. इश्वर त्याच्या आत्म्याला शांती देवो. उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वान्स यांनीही श्रद्धांजली वाहताना म्हटलं की, चार्ली किर्कसाठी प्रार्थना करा. तो एक खरा आणि चांगला माणूस आणि तरुण होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.