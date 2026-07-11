Chat Gpt बंद होणार? Apple चा OpenAI विरोधात खटला दाखल; ट्रेड सीक्रेट चोरीचा गंभीर आरोप

Apple vs OpenAI : अमेरिकेतील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दोन दिग्गज कंपन्या अॅप्पल आणि ओपन एआय चाट जीपीटी यांच्यात मोठा कायदेशीर वाद उभा राहिला आहे. अॅप्पल ने ओपन एआय विरोधात कॅलिफोर्नियातील फेडरल न्यायालयात खटला दाखल करत कंपनीच्या ट्रेड सीक्रेट्स (व्यावसायिक गोपनीय माहिती) चोरल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अॅप्पलचा दावा आहे की, OpenAI आपल्या हार्डवेअर उत्पादनांच्या विकासासाठी अॅप्पलची गोपनीय तांत्रिक माहिती वापरत आहे..या प्रकरणाची माहिती समोर आल्यानंतर जागतिक टेक उद्योगात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अॅप्पलच्या मते, त्यांच्या काही माजी कर्मचाऱ्यांनी कंपनीतील गोपनीय माहिती OpenAI ला मिळवून देण्यासाठी मदत केली.ट्रेड सीक्रेट चोरीसाठी कट रचल्याचा आरोपअॅप्पलने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत OpenAI वर संस्थात्मक पातळीवर कट रचून कंपनीची गोपनीय माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, OpenAI ने अॅप्पलमधील माजी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने संवेदनशील माहिती मिळवली. या कारणामुळेच न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची वेळ आल्याचे अॅप्पलने म्हटले आहे..कोण आहेत आरोपी?या खटल्यात OpenAI व्यतिरिक्त अॅप्पलचे दोन माजी कर्मचारीही आरोपी करण्यात आले आहेत.त्यापैकी एक म्हणजे टॅन टॅन (Tan Tan). ते अॅप्पलमध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत होते. iPhone, Apple Watch आणि iPod यांच्या डिझाइनमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सांगितले जाते. सध्या ते OpenAI मध्ये चीफ हार्डवेअर ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहेत.दुसरे आरोपी चांग लियू (Chang Liu) आहेत. ते अॅप्पलमध्ये इलेक्ट्रिकल इंजिनिअर म्हणून काम करत होते. यावर्षी त्यांनी OpenAI मध्ये प्रवेश केला आहे..नेमकी काय चोरी झाल्याचा दावा?अॅप्पलच्या अंतर्गत तपासात असे आढळल्याचा दावा करण्यात आला आहे की, OpenAI मध्ये रुजू झाल्यानंतर या दोन्ही माजी कर्मचाऱ्यांनी अॅप्पलच्या गोपनीय फाइल्सचा गैरवापर केला.याचिकेनुसार, अॅप्पलमधून राजीनामा दिल्यानंतर चांग लियू यांनी कंपनीच्या डिव्हाइसचा वापर करून हार्डवेअरशी संबंधित अनेक संवेदनशील फाइल्स डाउनलोड केल्या.तसेच टॅन टॅन यांच्यावरही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. OpenAI मधील भरती प्रक्रियेदरम्यान त्यांनी अॅप्पलमधील काही कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे मूळ हार्डवेअर पार्ट्स सोबत आणण्यास सांगितल्याचा दावा अॅप्पलने केला आहे..ChatGPT मध्ये मोठं अपडेट! आता वेळेवर मिळणार सगळे अलर्ट; जाणून घ्या कसं काम करतंय हे फीचर? आहे तुमच्या फायद्याचं.OpenAI कडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीअॅप्पलचा दावा आहे की, या प्रकरणाबाबत त्यांनी OpenAI शी संपर्क साधून चिंता व्यक्त केली होती. मात्र, OpenAI कडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.अॅप्पलने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मेहनतीचे, संशोधनाचे आणि नवकल्पनांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर पावले उचलली जातील, असे स्पष्ट केले आहे.दरम्यान, या आरोपांवर OpenAI कडून अद्याप अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. अॅप्पलने आपल्या याचिकेत OpenAI चा हार्डवेअर व्यवसाय हा चोरी करण्यात आलेल्या तांत्रिक माहितीवर उभा असल्याचा गंभीर आरोपही केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.