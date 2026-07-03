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भारतापासून सर्वात दूरचा देश! जगातील सर्वात रहस्यमय बेट, अंटार्क्टिका अन् वाळवंट... 'या' देशाने भारतीयांना दिलं खास आमंत्रण

Chile Showcases Tourism, Business, and Investment Opportunities for Indians : चिलीने भारतीय पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांना ईस्टर आयलंड, अंटार्क्टिका, अटाकामा वाळवंटासह पर्यटन व व्यवसायाच्या संधींसाठी खास आमंत्रण दिले आहे.
Chile Invites Indians to Explore Easter Island, Antarctica and New Business Opportunities

Chile Invites Indians to Explore Easter Island, Antarctica and New Business Opportunities

esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दूर असलेला देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिलीने भारतीय पर्यटक, उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना विविध क्षेत्रांतील संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. नैसर्गिक सौंदर्य, स्थिर अर्थव्यवस्था, खनिजसंपत्ती, शिक्षण आणि व्यापार या सर्व क्षेत्रांत सहकार्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे चिलीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. Gustavo Gonzalez (Consul General of Chile) यांनी BRICS परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर AP Globale Digital ला मुलाखत दिली. अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी ही मुलाखत घेतली.

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