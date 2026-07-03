भारतापासून सर्वात दूरचा देश! जगातील सर्वात रहस्यमय बेट, अंटार्क्टिका अन् वाळवंट... 'या' देशाने भारतीयांना दिलं खास आमंत्रण

भारतापासून भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत दूर असलेला देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिलीने भारतीय पर्यटक, उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांना विविध क्षेत्रांतील संधींचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. नैसर्गिक सौंदर्य, स्थिर अर्थव्यवस्था, खनिजसंपत्ती, शिक्षण आणि व्यापार या सर्व क्षेत्रांत सहकार्याच्या मोठ्या संधी उपलब्ध असल्याचे चिलीच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. Gustavo Gonzalez (Consul General of Chile) यांनी BRICS परिषदांच्या पार्श्वभूमीवर AP Globale Digital ला मुलाखत दिली. अपर्णा प्रभूदेसाई यांनी ही मुलाखत घेतली..पर्यटनासाठी विविध अनुभवांची मेजवानीचिलीमध्ये जगातील सर्वात कोरडे वाळवंट, दक्षिणेकडील निसर्गरम्य प्रदेश, अंटार्क्टिकाला जाण्याची संधी आणि रहस्यमय ईस्टर आयलंड अशी विविध पर्यटनस्थळे आहेत. ईस्टर आयलंड हे जगातील सर्वाधिक एकाकी बेटांपैकी एक मानले जाते. या बेटावरील प्रचंड दगडी शिल्पे, स्थानिक संस्कृती, इतिहास आणि आजही न उलगडलेली अनेक रहस्ये पर्यटकांना आकर्षित करतात. पॅटागोनिया परिसरातील निसर्गरम्य दृश्ये, समुद्री खाद्यपदार्थ आणि स्थानिकांचे आदरातिथ्यही पर्यटकांसाठी विशेष आकर्षण ठरते..स्थिर अर्थव्यवस्था आणि गुंतवणुकीची संधीगेल्या सुमारे ५० वर्षांत चिलीची व्यापक आर्थिक स्थिरता कायम राहिल्याचा दावा करण्यात आला. जागतिक आर्थिक संकटांचा परिणाम झाला असला तरी विविध क्षेत्रांतील निर्यात आणि आयातीमुळे अर्थव्यवस्थेने संतुलन राखले आहे. परकीय गुंतवणुकीसाठीचे कायदेही दीर्घकाळ स्थिर असल्याने गुंतवणूकदारांना विश्वासाचे वातावरण उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.चिलीकडे जगातील सर्वात मोठ्या तांब्याच्या साठ्यांपैकी एक असून भविष्यात तांब्याची जागतिक मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. सोने, तांबे आणि लोखंड खाण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी चिली सर्वोत्तम देशांपैकी एक असल्याचे नमूद करण्यात आले. गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट आणि संस्थात्मक मदतही उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..BRICS: सिल्क्यारा टनल रेस्क्यूचा पराक्रम पुन्हा चर्चेत; जागतिक मंचावर धामी सरकारच्या मॉडेलचा डंका.भारत-चिली सहकार्याला चालनाशिक्षण, संशोधन, खगोलशास्त्र आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांत भारत आणि चिली यांच्यात सहकार्याच्या मोठ्या संधी असल्याचे सांगण्यात आले. उत्तर चिलीमध्ये वर्षातील बहुतांश दिवस स्वच्छ आकाश असल्यामुळे खगोल निरीक्षणासाठी अनुकूल वातावरण असून या क्षेत्रात दोन्ही देश एकत्र काम करू शकतात. दुसरीकडे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानातील भारताचा अनुभव चिलीसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.व्यवसायासाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभभारतीय व्यावसायिकांना चिलीमध्ये व्यवसाय करण्यासाठी व्हिसा प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. पूर्वी व्यवसाय व्हिसासाठी सुमारे आठ आठवड्यांचा कालावधी लागत होता, मात्र आता तो दोन आठवड्यांपर्यंत कमी झाला आहे. तसेच भारतीय गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांसाठी दोन वर्षांचा बिझनेस व्हिसाही उपलब्ध करण्यात आला असून त्यामुळे व्यावसायिक संपर्क आणि गुंतवणुकीला अधिक चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली..वाइन आणि खाद्यसंस्कृतीही आकर्षणचिलीची वाइन भारतात गुणवत्तेसाठी ओळखली जात असल्याचे सांगण्यात आले. भविष्यात व्यापार करार झाल्यानंतर ती कमी किमतीत भारतीय ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकते, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली. भूमध्यसागरीय प्रभाव असलेल्या खाद्यसंस्कृतीत समुद्री खाद्यपदार्थ, भाज्या, ऑलिव्ह ऑईल आणि विविध पारंपरिक पदार्थांचा समावेश आहे. 'कुरांतो' आणि 'एम्पानाडा' हे पारंपरिक पदार्थ विशेष लोकप्रिय असल्याचे नमूद करण्यात आले.साहित्य, संस्कृती आणि भारतीयांना निमंत्रणसाहित्यात दोन नोबेल पुरस्कार विजेते कवी दिल्याचा चिलीला अभिमान असल्याचे सांगण्यात आले. देशात कविता वाचनाची परंपरा आजही जिवंत असून ती सांस्कृतिक जीवनाचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते. भारतातील नागरिकांनी युरोप किंवा अमेरिकेपलीकडेही पर्यटनाचा विचार करावा आणि चिलीचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन करताना तेथील मैत्रीपूर्ण लोक, निसर्ग आणि विविध अनुभव भारतीय पर्यटकांसाठी संस्मरणीय ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..BRICS : ‘भारत-मेक्सिको भावंडांसारखे!’ मेक्सिकन अधिकाऱ्यांनी सांगितलं दोन्ही संस्कृतीमधील साम्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.