China Economic Crisis : चीनच्या अर्थव्यवस्थेची दोन टोके; तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी प्रगती, मात्र बेरोजगारी आणि घसरत्या गुंतवणुकीमुळे आर्थिक आव्हाने कायम

चीन : अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदींच्या बाबतीत चीनची अर्थव्यवस्था अमेरिकेसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थेशी स्पर्धा करत आहे. मात्र,त्याचवेळी घसरती गुंतवणूक, बेरोजगारी आदी आव्हानांचा सामनाही चीनला करावा लागत आहे. प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक,भू-राजकीय विश्लेषक जेम्स क्रॅबट्री यांनी चीनमध्ये दोन आठवडे राहिल्यानंतर चीनच्या अर्थव्यवस्थेची ही दोन टोके अनुभवली. .‘के’ आकाराची अर्थव्यवस्थाक्रॅबट्री यांनी एका पोस्टमधून चीनची अर्थव्यवस्था ‘के’ आकाराची असल्याचे म्हटले आहे. या अर्थव्यवस्थेत एकीकडे तांत्रिक प्रगतीसह गंभीर आर्थिक समस्याही आहेत. युरोपीय परराष्ट्र संबंध परिषदेचे अभ्यागत प्राध्यापक असलेल्या क्रॅबट्री यांच्या म्हणण्यानुसार, चीनचे वेगाने विकास होणारे तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र व अर्थव्यवस्थेतील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे.नुकत्याच संपलेल्या तिमाहीत चीनच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) ४.५ टक्के वाढ झाली. मात्र चीनमधील गुंतवणुकीचा आलेख घसरत आहे. मागणीही कमी होत असून खासगी उद्योगांनी खर्च करणे बंद केले आहे. चीनच्या स्टॉक मार्केटवरील दबाव आणि प्रगत कॉम्प्युटिंग तंत्रज्ञानापर्यंत पोचण्यातील अडथळ्यांकडेही क्रॅबट्री यांनी लक्ष वेधले आहे. चीनचा उर्वरित विकास निर्यातीवर अवंलबून आहे. मात्र, तेथेही अमेरिकेच्या वाढीव आयातशुल्काचा सामना करावा लागत आहे. चीनची राजधानी बीजिंगच्या दौऱ्यादरम्यान क्रॅबट्री यांनी अर्थतज्ज्ञ मायकल पेटिस यांच्याशीही संवाद साधला. चीनमध्येही जपानप्रमाणे प्रदीर्घ काळ कमजोर वाढ होण्याच्या शक्यतेवर उभयंतात चर्चा झाली..नोकऱ्यांचे संकटचीनच्या बेरोजगारीचा अधिकृत दराबद्दलही क्रॅबट्री यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. चीनचा अधिकृत बेरोजगारीचा दर पाच टक्क्यांपेक्षा थोडा अधिक आहे. मात्र, कोणीही त्यावर विश्वास ठेवत नाही. चीनी अर्थतज्ज्ञ डेव्हिड दाओकुई यांनी नुकताच हा आकडा १०.२ टक्के असल्याचा दावा केला होता. पेटिस यांना तो यापेक्षा अधिक असल्याचे वाटते. फायनान्शियल टाईम्सच्या एका वृत्ताच्या हवाल्याने त्यांनी सांगितले, की सुमारे पाच कोटींपेक्षा अधिक चीनी कामगार खाद्यपदार्थांच्या डिलिव्हरीचे काम करतात तर जवळपास २० कोटी कामगार गिग इकॉनॉमीचा हिस्सा आहेत..चीनी कंपन्या परदेशातक्रॅबट्री यांच्या मते, अनेक चीनी कंपन्यांना विशेषत: ई वाहन कंपन्यांना चीनमध्ये मोठ्या स्पर्धेचा सामना करावा लागत आहे. चीन दौऱ्यादरम्यान अनेक उद्योजकांनी चीनमध्ये इतर कंपन्यांशी स्पर्धा करणे हे एक प्रकारचे गृहयुद्ध असल्याचे मत व्यक्त केल्याचेही त्यांनी सांगितले. चीनच्या १००पेक्षा अधिक ईव्ही कंपन्यांना घटत्या किमतीचा सामना करावा लागत असल्याने त्यांचा नफा कमी होत आहे. या तीव्र देशांतर्गत स्पर्धेमुळे अनेक चीन कंपन्या परदेशात जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.