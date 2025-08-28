India-Australia relations: ऑस्ट्रेलियाचं भारताला समर्थन; 'टॅरिफ'बद्दल भूमिका काय? चीनची भीती की...

Trump Tariffs: अमेरिकेने भारताच्या विरोधात व्यापार युद्ध सुरू करत ५० टक्के टॅरिफ (कर) लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाने बुधवारी स्पष्ट केले की ते भारताला एक मजबूत आणि विश्वासार्ह भागीदार मानतात. ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वाँग यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, त्यांचे सरकार ‘टॅरिफचे समर्थन करत नाही’ आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेमध्येच सर्वांची प्रगती आहे. प्रश्न हा आहे की ऑस्ट्रेलिया खरोखर भारतासोबत उभा आहे की चीनच्या धोक्यामुळे आणि क्वाडला वाचवण्यासाठी असे करत आहे.. असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत..वाँग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफवर थेट भाष्य करणे टाळले. त्या म्हणाल्या, “आम्ही खुल्या व्यापारावर विश्वास ठेवतो. ऑस्ट्रेलियाची अर्थव्यवस्था म्हणूनच पुढे जाऊ शकली कारण आम्ही जगासोबत व्यापार केला. हेच आमचे धोरण आहे आणि हीच विचारसरणी पुढेही कायम राहावी अशी आमची इच्छा आहे.” पेनी वाँग यांनी स्पष्ट केले की, क्वाड (Quad) – भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपानचा गट केवळ नावाचा नाही, तर सामायिक उद्दिष्टांवर आधारित आहे..Video Viral: 102 कोटी रुपयांचे शेअर्स असलेला 'बिगबुल', आजोबांच्या व्हिडिओने घातला धुमाकूळ.'क्वाड'सोबत संबंध सुधारत आहोतत्या पुढे म्हणाल्या, “आम्ही क्वाडचे कट्टर समर्थक आहोत आणि जरी द्विपक्षीय संबंधांमध्ये चढ-उतार येत असले तरी, आपण आपले सामायिक उद्दिष्ट काय आहे हे नेहमी लक्षात ठेवले पाहिजे - एक शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध प्रदेश निर्माण करणं हेच लक्ष्य असलं पाहिजे.” भारत आणि चीन यांच्यातील सुधारत असलेल्या संबंधांबद्दल विचारले असता, त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की चीन एक मोठी ताकद आहे आणि तो मोठ्या ताकदीप्रमाणेच स्वतःचे हित पाहत आहे. त्या म्हणाल्या, “काही गोष्टींवर ऑस्ट्रेलियाची सहमती असेल, काही गोष्टींवर नसेल. परंतु परिपक्व संबंध तोच असतो जिथे आपण सहकार्य करतो आणि मतभेदही व्यक्त करतो.”.ऑस्ट्रेलियाच्या मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, त्यांची परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्यासोबत सर्वाधिक वेळा भेट झाली आहे. त्या म्हणाल्या, “हे आमचे प्राधान्य दर्शवते. आपण अशा काळात आहोत जिथे जागतिक आणि प्रादेशिक व्यवस्था बदलत आहे. अशा वेळी भारत आणि ऑस्ट्रेलियाची भूमिका महत्त्वाची आहे आणि आम्ही एकत्र मिळून त्याला आकार देऊ इच्छितो.”.Lalbaugcha Raja Viral Video: लालबागच्या राजाला डॉलरची माळ! गणेशोत्सवात भाविकांची अपार श्रद्धा, व्हिडिओ पाहा....भारतीय विद्यार्थ्यांच्या व्हिसाबद्दल काय म्हणाल्या?भारतातून शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियाला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वाढलेल्या व्हिसा शुल्कावर वाँग म्हणाल्या की, ही सुधारणा शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी आणि कोविडनंतर अचानक वाढलेल्या प्रवेशांना स्थिर करण्यासाठी आहे. “आम्ही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणे सुरू ठेवू. भारतीय विद्यार्थी आमच्यासाठी संबंधांची मजबूत कडी आहेत,” असे आश्वासन त्यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.