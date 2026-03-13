Iran War impact on Oil : इराण युद्धामुळे चीनचा मोठा निर्णय; इंधन निर्यातीवर कडक निर्बंध, भारतावर काय परिणाम होणार?

इराणमधील युद्धामुळे पश्चिम आशियात तणाव वाढत आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारत आणि चीनसह अनेक आशियाई देशांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरही या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो. .‘ब्लूमबर्ग’च्या अहवालानुसार, चीनने शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लागू केले आहेत. देशांतर्गत अर्थव्यवस्था आणि ऊर्जा सुरक्षितता जपण्यासाठी बीजिंगने हे पाऊल उचलले आहे..Premium|US-China Cold War : अमेरिका-चीन शीतयुद्धाला इराणची युद्धभूमी .चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था असून कच्च्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. देशातील बहुतांश रिफायनऱ्या देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी कार्यरत असतात. .तरीही चीन पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनासारख्या शुद्ध पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यातही करतो. अधिकृत सीमाशुल्क आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी चीनने सुमारे ५८ दशलक्ष टन शुद्ध तेल उत्पादने निर्यात केली होती..Premium|Study Room : टॅरिफबाबत चीनची नवी रणनीती काय? नव्या जागतिक व्यापार युद्धात भारत कुठे?.चीनने नेमका कोणता निर्णय घेतला?पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर चीनमधील रिफायनऱ्यांनी पूर्वी नियोजित अनेक इंधन निर्यात जहाजांच्या पाठवणी रद्द करण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांचा हवाला देत ‘ब्लूमबर्ग न्यूज’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारकडून जारी करण्यात आलेले नवीन निर्देश गेल्या आठवड्यात दिलेल्या सल्ल्यापेक्षाही अधिक कठोर आहेत. त्या सल्ल्यात निर्यात थांबवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. सूत्रांच्या मते, सुरुवातीला सल्ल्याच्या स्वरूपात असलेले हे निर्देश आता अधिक कडकपणे अंमलात आणले जात आहेत..चीनने हे पाऊल का उचलले?इराणमधील युद्धामुळे तेल संकट निर्माण होण्याची आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीत चीनला आपल्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करायचे आहे. इराण आणि इतर आखाती देशांकडून होणाऱ्या तेल पुरवठ्यात अडथळे येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन चीनने आपले तेलसाठे सुरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे..चीन हा आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA) चा पूर्ण सदस्य नाही. त्यामुळे तेलसाठे सोडणे किंवा निर्यातीबाबत संस्थेच्या समन्वित निर्णयांना चीन बांधील नाही..जगावर काय परिणाम होऊ शकतो?पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या संघर्षामुळे जागतिक कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर आधीच ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत चीनने इंधन निर्यातीवर निर्बंध घातल्यामुळे जागतिक स्तरावर शुद्ध इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. परिणामी आशियाई देशांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढू शकतात. याचा परिणाम भारतावरही होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.