ग्लोबल

Iran War impact on Oil : इराण युद्धामुळे चीनचा मोठा निर्णय; इंधन निर्यातीवर कडक निर्बंध, भारतावर काय परिणाम होणार?

China Fuel Export : इराणमधील युद्धामुळे पश्चिम आशियातील तणाव वाढत असून त्याचे पडसाद आता जागतिक ऊर्जा बाजारात उमटू लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर चीनने पेट्रोलियम उत्पादनांच्या निर्यातीवर कडक निर्बंध लावले आहेत.
China as the country tightens fuel export c

China as the country tightens fuel export c

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

इराणमधील युद्धामुळे पश्चिम आशियात तणाव वाढत आहे. या संघर्षाचा परिणाम भारत आणि चीनसह अनेक आशियाई देशांवर होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यावरही या युद्धाचा परिणाम होऊ शकतो.

Loading content, please wait...
India
China
america
War
israel
Conflict
Oil
Export
Iran
Fuel
petrol diesel price hike in india
restriction
Middle East Asia

Related Stories

No stories found.