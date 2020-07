चीन लडाखमध्ये मोठ्या संघर्षाची करतोय तयारी; सॅटेलाईट फोटोंमधून उघड

नवी दिल्ली- पूर्व लडाखमध्ये भारताची जमीन हडप करण्याचा प्रयत्न करणारा चीन पैंगोग त्यो झीलच्या फिंगर 4 ते 8 या भागातून मागे हटण्यास तयार नाही. चीनने लडाखच्या काही भागातून माघार घेतली आहे. मात्र, मोठ्या संघर्षासाठी चीन एलसीपासून काही दूर असणाऱ्या अक्साई चीन भागात मोठी सैन्य तयारी करत आहे. चीन आपल्या सैतुला सैन्य ठिकाणाला आधुनिक बनवत आहे. तसेच येथे घातक शस्त्र तैनात करत असल्याचं उपग्रह छायाचित्रांमधून स्पष्ट होत आहे.

ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट Detresfa ने सीमा भागातील काही छायाचित्र प्रसिद्ध केली आहे. छायाचित्रांनुसार चीनने गेल्या दोन वर्षांपासून सैन्य छावणीला किल्ल्याचं रुप देणं सुरु केलं आहे. सैतुलामध्ये चीन जवानांना फार काळ थांबण्यासाठी आणि लडाखमध्ये त्यांच्या तैनातीसाठी प्रशिक्षण सुविधा जमवत आहे. चीनने नव्या छावण्या आणि हेलीपोर्ट तयार केले आहे. याशिवाय चीनने सैतुलामध्ये तोफा आणि अन्य घातक शस्त्र तैनात केले आहेत.

