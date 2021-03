भारतीयांनो तुम्हाला आमच्या देशात येऊ देतो, पण..; चीन सरकारने घातली अशक्य अट

नवी दिल्ली : भारतासहित जगातील एकूण 20 देशांतील लोक जे चीनमध्ये परतू इच्छित आहेत, त्यांना चीनद्वारे तयार केलेली कोरोना लस घेणे अनिवार्य असणार आहे. नवी दिल्लीमधील चीनी दुतावासाने एका सुचनेद्वारे हे जाहीर केलंय की, ही लस घेण्याबरोबरच त्या व्यक्तीकडे लसीकरणाचे प्रमाणपत्र असणं देखील गरजेचं आहे. चीनचे सरकारी वृत्तपत्र 'ग्लोबल टाइम्स'च्या एका वृत्तानुसार याप्रकारची नोटीस 20 देशांमधील चीनी दुतावासांमध्ये देण्यात आली आहे. चीनच्या या निर्णयानंतर सर्वांत मोठी अडचण ही आहे की, भारतात चीनद्वारे निर्माण केलेली कोणतीही लस उपलब्ध नाहीये. चीनच्या दुतावासाने मात्र अद्यापही हे स्पष्ट केलं नाहीये की, भारतात चीनची लस उपलब्ध नाहीये तर ती लोकांना कशी मिळवता येईल? एका रिपोर्टनुसार, 23 हजारांहून अधिक भारतीय विद्यार्थी चीनमध्ये शिक्षण घेत आहेत. यातील अधिकतर मेडीकलचे विद्यार्थी आहेत . तसेच अनेक लोक नोकरदार आहेत, जे चीनमध्ये काम करतात. कोरोना महासंकटामुळे हे लोक मोठ्या काळापासून आपल्याच देशात आहेत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ता झाओ लिजियान यांनी सांगितलं की सुरक्षेच्या कारणास्तव चीनने हा निर्णय घेतलाय की आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होणाऱ्या प्रवासाला सुरवात केली जाऊ शकते. BHIM UPI वरुन डिजि​टल पेमेंटला अडचण येतेय? इथं करा तक्रार चीनमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांनी चीनचीच लस घेतलली असणे अनिवार्य करणे, या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणावर टीका करण्यात येत आहे. तसेच यामध्ये लसीच्या उपलब्धतेवरच प्रश्नचिन्ह असल्याने हा निर्णय अंतर्विरोधी ठरतोय. या निर्णयावर सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर टीका देखील केली जात आहे.

