China: तिबेटप्रमाणे भूतानची जमीन हडपण्याची चीनची तयारी; आता 'या' नव्या जागेवरही दावा

चीन आणि भूतान यांच्यातील सीमेचा वाद १९५० च्या दशकापासून सुरू आहे. पण २०२० मध्ये चीनने भूतानच्या एका नवीन भागावर आपला दावा ठोकला. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही जागा चीनच्या ताब्यात असलेल्या तिबेटच्या सीमेला लागून नाही. हे क्षेत्र अरुणाचल प्रदेशमधील तवांग सीमेजवळ भूतानच्या पूर्वेकडील 'सकतेन्ग वाईल्ड लाईफ सेंचुरी' आहे. एका अहवालानुसार, २०२० मध्ये 'ग्लोबल इन्व्हिरॉनमेंट फॅसिलिटी'च्या बैठकीदरम्यान चीनने या भागावरही आपला दावा सांगितला. मात्र भूतानने हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला होता..सकतेन्ग अभयारण्याला तिबेटची सरहद्द थेट लागून नसतानाही चीन यावर दावा सांगू लागला आहे. चीन या भागाला 'विवादित क्षेत्र' ठरवत आहे. या बैठकीत भूतान सरकारने या अभयारण्यातील प्रकल्पांसाठी मदतीची मागणी केली होती, पण चिनी प्रतिनिधींनी हे क्षेत्र वादग्रस्त असल्याचे सांगत निधी मंजूर करण्यास आक्षेप घेतला..चीन हळूहळू दुसऱ्या देशांची जमीन हडपण्यासाठी आधी आपले मेंढपाळ पाठवतो. मग स्वतःच गस्त (Petroling) घालत काही अंतरापर्यंत घुसखोरी करतो. वाद वाढल्यावर चर्चेनंतर दोन पावले मागे घेतो. पुन्हा गस्त सुरू करतो आणि एक वेळ अशी येते, की तो त्या देशाला आपल्या सैन्याला तिथे येण्यापासून रोखतो. भारतासोबतही त्याने अनेकदा असे प्रयत्न केले आहेत. २०१७ मध्ये डोकलाममध्येही चीनने हेच करण्याचा प्रयत्न केला होता. सूत्रांनुसार, डोकलामजवळ अमो-छू नदीच्या किनाऱ्यावर 'रॉयल भूतान आर्मी'च्या (RBA) सैनिकांना त्यांच्याच हद्दीत गस्त घालण्यापासून रोखण्यात आले होते. .सूत्रांनुसार, वाद मिटवण्यासाठी याच वर्षी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात एक बैठकही आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये चिनी 'पीएलए'ने (PLA) भूतानच्या सैन्याच्या गस्तीवर आक्षेप घेतला. विशेष म्हणजे, 'रॉयल भूतान आर्मी' पश्चिम भूतानमधील अमो-छूच्या पूर्वेकडील किनाऱ्यावर असलेल्या क्रांसिंग भागाची तपासणी करण्यासाठी पोहोचले होते. अहवालानुसार, चीनच्या 'चुंबी व्हॅली'तून निघणारी 'तोरसा' नदीच भूतानमध्ये 'अमो-छू' म्हणून ओळखली जाते. डोकलामला पोहोचल्यावर 'तोरसा' नदीचे दोन भाग होतात. एक 'तोरसा नाला' म्हणून डोकलाममधून दक्षिणेकडे 'जामफेरी रिज'कडे जातो, तर दुसरा पूर्वेला भूतानमध्ये 'अमो-छू' म्हणून विभागला जातो..भूतानच्या मेंढपाळांना रोखण्याची घटनाही समोर गुप्तचर अहवालानुसार, तिबेट-भूतान सीमेवर चिनी मेंढपाळांना भूतानच्या सैन्याने हद्दीजवळील कुरणांमध्ये जाण्यापासून रोखले होते. यामुळे संतप्त झालेल्या चिनी जिल्हा प्रशासनाने 'रॉयल भूतान आर्मी'समोर हा मुद्दा उपस्थित केला. याच वर्षातील मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झालेल्या एका बैठकीत चीनने भूतानच्या सैन्याला मेंढपाळांना न रोखण्यास सांगितले. सूत्रांनुसार, चिनी पक्षाने मेंढपाळांना 'तिबेटी' नव्हे, तर 'चिनी मेंढपाळ' असे संबोधण्यास सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.