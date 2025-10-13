US China Relations: आम्हीही ठोस पावले उचलू; ‘१०० टक्के आयातशुल्क’प्रकरणी चीनचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर

बीजिंग : दुर्मीळ खनिजे आणि संबंधित वस्तूंवरील निर्यात नियंत्रण उपायांचे चीनने समर्थन केले आहे. जागतिक शांततेचे रक्षण करण्यासाठी ही कृती योग्य असल्याचे चीनने म्हटले आहे, तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनमधील उत्पादनांवर अतिरिक्त १०० टक्के आयातशुल्काची अंमलबजावणी केल्यास ठोस पावले उचलण्याचा इशाराही चीनने दिला..गुरुवारी चीनने खनिजे, लिथिअम बॅटरीपासून तयार केलेल्या अतिकठीण सामग्रीच्या खाणकाम आणि प्रक्रियेशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि उपकरणांवर निर्यातबंदी घातली आहे. ही निर्बंध लगेचच अंमलात आणण्यात आले आहेत..उत्पादन तंत्रज्ञानाच्या परदेशी हस्तांतरणावरही हे निर्बंध लागू आहेत. काही परदेशी कंपन्या चीनमधून मिळविलेल्या कच्च्या मालाचा वापर लष्करी हेतूंसाठी करीत आहेत, अशी चिंता निर्माण झाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला, असे चीनने म्हटले आहे..चीनच्या या कृतीला प्रतिसाद म्हणून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक नोव्हेंबरपासून चीनमधील उत्पादनांवर १०० टक्के आयातशुल्क लादण्याची धमकी दिली आहे. तसेच, कोणतेही सॉफ्टवेअर निर्यात करण्यास मनाई करण्याचाही इशारा दिला आहे..ट्रम्प यांच्या धमकीवर टीका करताना, चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने रविवारी याबाबत एक निवेदन प्रसिद्ध केले आहे. अमेरिकेची राष्ट्रीय सुरक्षेची संकल्पना अतिरंजित असून, सेमीकंडक्टर आणि चीप सेक्टरच्या क्षेत्रात चीनविरुद्ध निर्यात नियंत्रणाचा गैरवापर केला जात आहे, असे चीनने म्हटले आहे. ‘अतिरिक्त आयातशुल्काची धमकी हा चीनबरोबर वागण्याचा योग्य मार्ग नाही. व्यापार युद्धावरील चीनचा दृष्टिकोन स्पष्ट असून, आम्हाला हे नको आहे. आम्ही अशा धमक्यांना घाबरत नाही,’ असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे..निवेदनामध्ये अमेरिकेने ही चूक सुधारून महत्त्वाच्या करारांचे पालन करण्यासाठी, एकमेकांच्या हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि व्यापारातील मतभेदांचे निराकरण संवाद आणि परस्पर आदराने करण्यासाठी आवाहनही करण्यात आले आहे. ‘जर अमेरिकेने चुकीच्या मार्गावर चालण्याचा आग्रह धरला, तर चीन त्याच्या कायदेशीर हक्क आणि हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी नक्कीच कठोर उपाययोजना करील,’ असेही चीनने निवेदनात म्हटले आहे. एक जबाबदार मोठा देश म्हणून, जागतिक शांतता आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखण्यासाठी चीन दुर्मीळ खनिजांसाठी निर्यात नियंत्रण लागू करतो, असेही वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे..Premium| Myanmar's Instability: म्यानमारमधील अस्थिरता भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांसाठी नवी डोकेदुखी? .‘संबंधित देशांना कल्पना’अमेरिका, युरोपीय महासंघ आणि भारत हे चीनच्या दुर्मीळ खनिजांचे प्रमुख आयातदार आहेत. चीनच्या वाणिज्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, निर्यात नियंत्रणाचा निर्णय घेण्यापूर्वी चीनने द्विपक्षीय निर्यात नियंत्रण संवाद यंत्रणेद्वारे संबंधित देशांना आधीच कळवले आहे. जागतिक औद्योगिक आणि पुरवठा साखळीची सुरक्षा व स्थिरता अधिक चांगल्या प्रकारे जपण्यासाठी निर्यात नियंत्रणाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे चीनने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.