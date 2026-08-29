CJI Surya Kant: “तुम्हाला २०० वर्षे लागली, आम्हाला घाई का?”; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा श्रीमंत देशांना थेट सवाल

“तुम्हाला स्वच्छ ऊर्जेकडे वळण्यासाठी जवळपास २०० वर्षे लागली, मग आम्हाला काही दशकांतच बदल करण्याची घाई का?” असा सवाल करत भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विकसित देशांच्या अपेक्षांवर स्पष्ट शब्दांत भाष्य केले. विकसित देशांनी स्वतः कोळसा आणि तेलावर आधारित ऊर्जा व अर्थव्यवस्था उभी करण्यासाठी दोन शतके घेतली असताना, औद्योगिकीकरणाच्या प्रक्रियेत असलेल्या विकसनशील देशांकडून मात्र काही दशकांतच नवीकरणीय ऊर्जेकडे संक्रमणाची अपेक्षा केली जात असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले..लंडनमधील कॉमनवेल्थ सचिवालयात शुक्रवारी आयोजित ‘हवामान न्यायावरील धोरण संवाद’ या कार्यक्रमात सरन्यायाधीश सूर्यकांत बोलत होते. ५६ देशांचा सहभाग असलेल्या या मंचावर त्यांनी स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमण करताना विकसित आणि विकसनशील देशांमधील असमानता, पर्यावरणीय परिणाम आणि न्याय्य जबाबदारी यांसारख्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधले..वेगवान संक्रमणाची मागणी, पण जबाबदारी किती?सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, सध्या औद्योगिकीकरणाकडे वाटचाल करणाऱ्या देशांवर नवीकरणीय ऊर्जा स्वीकारण्याचा वेग वाढविण्यासाठी दबाव असतो. अपेक्षित वेगाने बदल न झाल्यास या देशांवर टीकाही केली जाते. मात्र, आज जलद संक्रमणाची मागणी करणाऱ्या औद्योगिक देशांनी स्वतःची ऊर्जा व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्था कोळसा व तेलावर आधारित करण्यासाठी जवळपास दोन शतके खर्च केली आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.स्वच्छ ऊर्जेसाठी खनिजांवर अवलंबित्वराष्ट्रकुल देशांचे स्वच्छ ऊर्जेकडे होणारे सामूहिक संक्रमण तांबे, कोबाल्ट आणि लिथियमसारख्या खनिजांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याचे सूर्यकांत यांनी सांगितले. या खनिजांच्या उत्खननामुळे पर्यावरणासोबतच स्थानिक समाजावरही परिणाम होतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.भौगोलिक परिस्थितीमुळे विकसनशील देश आधीच अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अवास्तव वेगाने स्वच्छ ऊर्जेकडे जाण्यासाठी दबाव आणल्यास विद्यमान समस्या कमी होण्याऐवजी आणखी नवीन आव्हाने निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमणाची तातडी कायम ठेवतानाच निष्पक्षता आणि सामायिक जबाबदारीची तत्त्वेही जपली पाहिजेत, असे त्यांनी नमूद केले..CJI Surya Kant: लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "आम्ही पाहू".पर्यावरण आणि विकासात संतुलन आवश्यकभारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच विविध उच्च न्यायालयांनी पर्यावरण, परिसंस्था आणि लुप्तप्राय प्रजातींच्या संरक्षणात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी झांबिया उच्च न्यायालयातील एका प्रकरणाचाही उल्लेख केला. पाणी प्रदूषित केल्याप्रकरणी एका तांबे खाण कंपनीला जबाबदार धरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.स्वच्छ ऊर्जेकडे संक्रमण करताना राष्ट्रकुलातील देशांनी एकमेकांच्या अनुभवांतून शिकावे, जेणेकरून या प्रक्रियेची मोठी किंमत त्यांच्या जनतेला मोजावी लागू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.हवामानविषयक प्रकरणांमध्ये प्रत्येक देशाने स्वतंत्र कायदेशीर चौकट नव्याने विकसित करण्याची आवश्यकता नाही, असे सूर्यकांत यांनी म्हटले. इतर राष्ट्रकुल देशांमध्ये प्रभावी ठरलेल्या कल्पना, पद्धती आणि उपाय न्यायालये स्वीकारू शकतात; मात्र ते स्वीकारताना संबंधित देशाच्या घटनात्मक, सामाजिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीनुसार त्यात आवश्यक बदल करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..जखमी जवानांसाठी रस्ता रुंदीकरणाचे उदाहरणविकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संतुलन स्पष्ट करताना सरन्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोरील एका प्रकरणाचा संदर्भ दिला. जखमी निमलष्करी जवानांना सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयात नेण्यासाठी रस्ता रुंद करताना मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडण्यात आल्याचा आरोप या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर करण्यात आला होता.झाडे तोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बक्षीस देणे किंवा जखमी जवानांपर्यंत रुग्णवाहिका पोहोचण्यास अडथळा निर्माण करणे, असा न्यायालयाचा उद्देश नव्हता, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे रस्तारुंदीकरण पूर्णपणे थांबवण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने मोठ्या प्रमाणावर भरपाईच्या स्वरूपात वृक्षारोपण करण्याचे आदेश दिले. या वृक्षारोपणावर अद्याप देखरेख सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.विकास आणि पर्यावरण संरक्षण ही एकमेकांच्या विरोधातील उद्दिष्टे मानण्याची आवश्यकता नाही. दोन्ही साध्य करण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधणे आणि त्यासाठी न्यायिक सर्जनशीलतेचा वापर करणे हे न्यायालयाचे काम असू शकते, असे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले..CJI Surya Kant: सोशल मीडियावरील TRP ला तुमचे यश समजण्याची चूक करू नका; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा कुणाला सल्ला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.