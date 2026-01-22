CM Devendra Fadnavis : सौरऊर्जेतून वर्षअखेरपर्यंत विक्रमी वीजनिर्मिती

ग्लोबल

Maharashtra Solar Power Generation : महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून यशोगाथा रचली.
दावोस (स्वित्झर्लंड) - महाराष्ट्राने आशियातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा कार्यक्रम राबवून यशोगाथा रचली आहे, असे नमूद करून या वर्षाच्या अखेरपर्यंत १६ गिगावॉट वीज सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उपलब्ध होईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

