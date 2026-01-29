ग्लोबल

Colombia Plane Crash : आणखी एक भीषण दुर्घटना ! धावपट्टीवर उतरण्याआधीच विमान कोसळले, दोन खासदारांसह १५ जणांचा मृत्यू

SATENA Flight Crash : विमानाचे अवशेष कॅटाटुम्बो या दुर्गम, डोंगराळ भागात सापडले. खराब हवामान आणि अवघड भूभागामुळे शोधमोहीम कठीण ठरली. अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी नागरी विमान वाहतूक विभागाकडून तपास सुरू आहे.
SATENA Flight Crash

Colombia Plane Crash

Colombia Plane Crash: कोलंबियात भीषण विमान दुर्घटनेत एका खासदारासह १५ जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. कुकुटा येथून कोलंबियातील ओकाना येथे जाणारे एक व्यावसायिक बीचक्राफ्ट १९०० विमान बेपत्ता झाले. विमानाचा शेवटचा संपर्क लँडिंगच्या काही मिनिटांपूर्वी नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर कॅटाटुम्बो प्रदेशात शोध मोहीम सुरू करण्यात आली, जिथे अवशेष सापडले.

