Colombia Plane Crash : आणखी एक भीषण दुर्घटना ! धावपट्टीवर उतरण्याआधीच विमान कोसळले, दोन खासदारांसह १५ जणांचा मृत्यू

Colombia Plane Crash: कोलंबियात भीषण विमान दुर्घटनेत एका खासदारासह १५ जणांचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना समोर आली आहे. कुकुटा येथून कोलंबियातील ओकाना येथे जाणारे एक व्यावसायिक बीचक्राफ्ट १९०० विमान बेपत्ता झाले. विमानाचा शेवटचा संपर्क लँडिंगच्या काही मिनिटांपूर्वी नोंदवण्यात आला होता. त्यानंतर कॅटाटुम्बो प्रदेशात शोध मोहीम सुरू करण्यात आली, जिथे अवशेष सापडले..कोलंबियन अधिकाऱ्यांना बुधवारपासून बेपत्ता असलेल्या बीचक्राफ्ट १९०० विमानाचे अवशेष सापडले आहेत. स्थानिक माध्यमे आणि बचाव पथकांनुसार, अपघातात कोणीही बचावले नाही. विमानात १३ प्रवासी आणि दोन क्रू मेंबर्स होते, ज्यात कोलंबियन संसदेचे सदस्य (चेंबर ऑफ डेप्युटीज) आणि आगामी निवडणुकीतील उमेदवार यांचा समावेश होता..पंधरा जणांना घेऊन जाणारे हे व्यावसायिक विमान कोलंबिया आणि व्हेनेझुएलाच्या सीमेजवळ बेपत्ता झाले. कोलंबियन विमान वाहतूक अधिकारी आणि राज्य विमान कंपनी SATENA नुसार, विमानाचा शेवटचा रडार संपर्क कॅटाटुम्बो प्रदेशावर नोंदवण्यात आला होता, ज्यामुळे शोध मोहीम सुरू झाली..Ajit Pawar Plane Crash : विमान उतरताना वेग ताशी २६० किमी, इंधन १.१२ टन; अखेरच्या १५ मिनिटात काय घडलं?.बुधवारी सकाळी ११:४२ वाजता कुकुटा येथून उड्डाण करणारे विमान एनएसई ८८४९ हे विमान उतरण्यापूर्वी अवघ्या ११ मिनिटांनी संपर्क तुटला. विमानाचे अवशेष कॅटाटुम्बोच्या दुर्गम आणि डोंगराळ भागात आढळले. हा भाग खराब हवामान आणि खडकाळ टेकड्यांसाठी ओळखला जातो, ज्यामुळे शोध मोहिमेला मोठे आव्हान निर्माण झाले..कोलंबियन नागरी विमान वाहतूक संस्थेचे तपास अधिकारी आता अपघाताचे नेमके कारण निश्चित करण्यासाठी अवशेषांची तपासणी करत आहेत. पण तांत्रिक बिघाड किंवा खराब हवामानाबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी देण्यात आलेली नाही..