Piyush Goyal : दीडशे वर्षांपासून जपलेली भारताशी नाळ; आता विकासगाथेत सहभागी व्हा; सुरिनाममार्गे नेदरलॅंड्समध्ये आलेल्या भारतीय समुदायाला गोयल यांचे आवाहन

ॲमस्टरडॅम - सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी भारतातून सुरिनाममार्गे नेदरलॅंड्समध्ये पोहोचलेल्या भारतीय समुदायाने परदेशात राहूनही आपली संस्कृती, परंपरा आणि भारताशी असलेले भावनिक नाते जपले आहे. हीच नाळ आता भारताच्या विकासगाथेशी जोडून दोन्ही देशांमधील आर्थिक आणि सामाजिक संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी वापरा, असे आवाहन केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी आज नेदरलॅंड्समधील भारतीय समुदायाला केले..भारतीय समुदायाला संबोधित करताना गोयल यांनी त्यांच्या स्थलांतराच्या इतिहासाचा विशेष उल्लेख केला. सुमारे दीडशे वर्षांपूर्वी भारतीयांना घेऊन जाणारे ‘लाला रुख’ हे जहाज कोलकात्याहून रवाना झाले. भारताच्या पूर्व भागातील, विशेषतः बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील सुमारे ३४ हजार नागरिक सुरिनाममध्ये पोहोचले. सुरिनाम हा त्या काळी डच वसाहत होता. पुढील काळात तेथील भारतीय वंशाचे नागरिक नेदरलॅंड्समध्ये आले.आज सुमारे दोन लाख सुरिनामी हिंदुस्थानी नेदरलॅंड्समध्ये असल्याचे गोयल यांनी सांगितले..'अनेक पिढ्या देशाबाहेर राहूनही या समुदायाने आपली ओळख जपली. भारताची आठवण, सण-उत्सव आणि मातृभूमीशी असलेली भावनिक नाळ त्यांनी कायम ठेवली. ही नाळ समुद्रापलीकडेही तुटत नाही,' असे गोयल म्हणाले..३०० भारतीय कंपन्या; रोजगारनिर्मितीतही सहभागनेदरलॅंड्समध्ये सुमारे ३०० भारतीय कंपन्या कार्यरत असून त्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मितीत योगदान देत असल्याचे गोयल यांनी सांगितले..‘नेदरलॅंड्सला भारताचे युरोपातील लॉन्चपॅड करा’भारताने विविध देशांशी केलेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे भारतीय उद्योग, सेवा, स्टार्टअप, तंत्रज्ञान आणि कुशल मनुष्यबळासाठी मोठ्या संधी निर्माण होत असल्याचेही गोयल यांनी सांगितले.'नेदरलॅंड्सला भारतीय उद्योगांसाठी युरोपचे लॉन्चपॅड बनवा आणि भारतीय ब्रँड युरोपभर घेऊन जा,' असे आवाहन त्यांनी उद्योजकांना केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.