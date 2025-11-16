Amazon Protest: आदिवासी समुदायाची निदर्शने; हवामान परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर आंदोलन

ग्लोबल

Amazon rainforest: ॲमेझॉन पर्जन्यवनांच्या रक्षणासाठी आदिवासी समुदायाने COP30 परिषदेत जोरदार आंदोलन केले. परिषदेतील दुर्लक्षाविरोधात आंदोलकांनी मानवी साखळी तयार करून आवाज बुलंद केला. पर्यावरण नाश, कृषी व्यवसाय विस्तार आणि जमिनीच्या हक्कांबाबत झालेल्या दुर्लक्षामुळे आदिवासी समाजाचे असंतोष उफाळून आला.
बेलेम (ब्राझील) : संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेचे आयोजन करताना ‘ॲमेझॉन’च्या पर्जन्यवनांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासी समुदायाच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन ब्राझीलने दिले होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात सुरू झालेल्या या परिषदेत समुदायाचे म्हणणे ऐकून न घेतल्याचे कारण पुढे करून आदिवासी समुदायाने आंदोलन केले.

