Amazon Protest: आदिवासी समुदायाची निदर्शने; हवामान परिषदेच्या प्रवेशद्वाराबाहेर आंदोलन

बेलेम (ब्राझील) : संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदेचे आयोजन करताना ‘ॲमेझॉन’च्या पर्जन्यवनांवर अवलंबून असलेल्या आदिवासी समुदायाच्या मागण्यांकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन ब्राझीलने दिले होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात सुरू झालेल्या या परिषदेत समुदायाचे म्हणणे ऐकून न घेतल्याचे कारण पुढे करून आदिवासी समुदायाने आंदोलन केले. .शुक्रवारी ‘कॉप-३०’च्या मुख्य ठिकाणाच्या प्रवेशद्वारावर हवामान बदल आणि इतर मुद्द्यांवर मागण्या मांडण्यासाठी आदिवासींनी ठाम भूमिका घेतली. त्यांचा मोर्चा शांततापूर्ण असला, तरीही त्यामुळे परिषदेतील सहभागींना बाजूच्या दरवाजातून आत जावे लागले आणि दिवसभराच्या कार्यक्रमांसाठी लांब रांगा लागल्या..ब्राझीलमधील सैनिकांनी आंदोलकांना रोखले. पारंपरिक आदिवासी पोषाखात असलेल्या आंदोलकांनी प्रवेशद्वारावर मानवी साखळी तयार केली. कार्यकर्त्यांच्या इतर गटांनी त्यांच्या भोवती दुसरी साखळी तयार केली. पर्यावरणीय गट ‘डेब्ट फॉर क्लायमॅट’मधील पाओलो डेस्टिलो यांनी आंदोलकांसोबतच्या मानवी साखळीत सहभाग घेतला आणि आदिवासी समुदायांना त्यांचा आवाज ऐकून घेण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी व्यक्त केली. परिषदेला यामुळे उशीर होणे योग्य आहे, असे त्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘जर अधिकारी सतत सांगत असल्याप्रमाणे ही खरोखर आदिवासी लोकांची परिषद असेल, तर असे आंदोलन करणे चुकीचे नाही.’’.आंदोलकांच्या मागण्यामुंडुरुकू आदिवासी गटाच्या सदस्यांनी आंदोलन केले. त्यांनी अध्यक्ष लुइझ इनासियो लुला दा सिल्वा यांच्या भेटीची मागणी केली. ‘कृषी व्यवसायासाठी आमचा बळी देणार नाही. आमचे जंगल विक्रीसाठी नाही. मोठ्या कंपन्यांना श्रीमंत करण्यासाठी अॅमेझॉनचा नाश सुरू राहू शकत नाही,’ अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली..काय आहे स्थिती?दोन आठवड्यांची ही परिषद सोमवारी सुरू झाली. त्यामध्ये विविध देशांनी हवामान बदलांविरुद्ध लढा देण्यासाठी अद्ययावत राष्ट्रीय योजना सादर केली. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मतानुसार, पूर्व औद्योगिक काळापासून पृथ्वीचे तापमान १.५ डिग्री सेल्सिअसपर्यंत (२.७ फॅरनहाइट मर्यादित ठेवण्याच्या २०१५ च्या पॅरिस करारात निर्धारित केलेले लक्ष्य पूर्ण झालेले नाही..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींकडून विकासाचा रोडमॅप सादर; '२०४७ मधील उत्तराखंडसाठी आताच तयारी सुरू करा'.या मुद्द्यांसाठी आग्रहउत्खनन, खाणकाम व कृषी व्यवसायाच्या विस्तारामुळे अॅमेझॉनच्या पर्जन्यछायेतील प्रदेशाला फटका.नद्यांच्या व्यावसायिक विकासाच्या योजना रद्द करणे.आदिवासी प्रदेशांच्या सीमा करण्याचे आदेशस्थानिक आदिवासींच्या विकासासाठी कटिबद्ध राहण्याची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.