कोरोना पोहोचला सर्वत्र; सातव्या खंडावरही विषाणूचा प्रवेश

सँटिॲगो- संपूर्ण जगभरात थैमान घालणाऱ्या विषाणूने अंटार्क्टिका खंडातही आता प्रवेश केला आहे. आतापर्यंत कोरोनाच्या प्रभावापासून मुक्त असलेल्या या खंडामध्ये चिली देशाच्या लष्करी तळावरील 36 जणांना कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे उघड झाले आहे. कोरोना विषाणूने आता जगातील प्रत्येक खंडावर आपले अस्तित्व सिद्ध केले आहे. चिलीच्या तळावरील 26 सैन्य अधिकाऱ्यांना आणि 10 कंत्राटदारांना संसर्ग झाल्याने त्यांना संशोधन केंद्रापासून वेगळे ठेवताना इतर अधिकाऱ्यांची दमछाक होते आहे. येथे चिलीचे संशोधन केंद्र असून त्याचे कार्यसंचालन सैन्यदलांमार्फत चालते. हे केंद्र अंटार्क्टिका खंडाच्या उत्तर टोकाला आहे. ही जागा जगातील सर्वांत दुर्गम जागांपैकी एक आहे. डुकरांच्या मांसाचा अंश असलेली लस मुस्लिमांनी घ्यावी, जीव महत्त्वाचा; इस्लामिक... संसर्गाला आपल्यापासून दूर ठेवण्यासाठी येथील अधिकाऱ्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांनी पर्यटनाला बंदी घातली, दैनंदिन कामकाज अधिक आखीव केले आणि बाहेरच्यांना प्रवेशही नाकारला. या संपूर्णपणे हिमाच्छादित खंडावर 38 संशोधन केंद्र असून जवळपास एक हजार लोकांचे वास्तव्य आहे. इतके महिने कोरोनाला दूर ठेवले असले तरी गेल्या काही दिवसांपासून अनेकांचे येणे-जाणे वाढल्याने संसर्गाचा धोका वाढला होता. चिलीचे दोन सैनिक डिसेंबरच्या 15 तारखेच्या आसपास आजारी पडले होते. त्यानंतर संसर्ग पसरला. 27 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या काळात चिलीच्या नौदलाचे एक जहाज येथे आले होते. त्यातील तीन जणांनाही कोरोनाचा संसर्ग झाल्याचे उघड झाले होते.

