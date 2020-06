कोरोनाग्रस्तांच्या यादीत भारत आता पाचव्या स्थानावर

नवी दिल्ली : स्पेनला मागे टाकत भारत आता सर्वाधिक कोरोनाग्रस्तांच्या यादीत पाचव्या स्थानावर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठच्या सांगण्यानुसार भारतात कोरोना रुग्णांची संख्या २ लाख ४५ हजार ६७० वर गेली आहे. गेल्या २४ तासांमधील कोरोना रुग्णांची संख्या लक्षात घेता भारताने इटली आणि स्पेन या दोन देशांना कोरोना संक्रमणात मागे टाकले आहे.

भारतासाठी ही गोष्ट अत्यंत चिंताजनक आहे. अमेरिका, ब्राझील, रूस, आणि ब्रिटेनमध्येदेखील कोरोना रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत आहे. विजॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठाच्या आकड्यानुसार स्पेनमध्ये आतापर्यंत २ लाख ४१ हजार ३१० जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार भारतात काल (ता. ०६) सकाळी आठ वाजेपर्यंत गेल्या २४ तासांमध्ये ९ हजार ८८७ कोरोना रुग्ण आढळले तर २९४ रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. भारतात आतापर्यंत ६ हजार ६४२ रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे.

