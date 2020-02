'HIV'ची औषधे वापरुन कोरोना व्हायरस केला बरा; थाई डॉक्टर्सचा दावा

बँकॉक : चीनमध्ये कोरोना विषाणूमुळे शेकडो जणांचा मृत्यू झाला असून, या विषाणूचा थायलंडमध्येही प्रसार होत आहे. थायलंडमध्ये या विषाणूचे तब्बल 16 रुग्ण सापडले असून, एका डॉक्टरने या आजाराची लागण झालेल्या रूग्णाच्या उपचारांमध्ये एचआयव्हीची औषधे वापरून त्याला बरे केल्याचा दावा केला आहे. थायलंडच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की बँकॉकच्या रूग्णालयात दाखल झालेल्या चिनी वंशाच्या महिलेने उपचारादरम्यान आश्चर्यकारक सुधारणा झाल्याचे दिसून आले. डॉक्टरांनी तिला औषधांचे मिश्रण दिले ज्यात मुख्यत: अँटी-व्हायरल औषधे जे फ्लू आणि एचआयव्ही (ह्युमन इम्युनोडेफिशियन्सी व्हायरस) यासारख्या संक्रमणांवर उपचार करण्यासाठी वापरले. या रुग्णावर उपचार करत असलेल्या डॉक्टरांनी ओसेल्टामिव्हिरसह लोपेनाविर आणि रीटोनाविरसह औषधांचे संशोधन केले ज्याचा परिणाम "वेगवान" झाला आहे. संशोधन अद्याप प्रकाशित करणे बाकी आहे. एएफपीच्या माहितीनुसार, थकवा आणि फ्लूसारख्या इतर रूग्णांसारखीच लक्षणे असणाऱ्या महिलेला हा डोस दिल्यानंतर तिच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे पाहायला मिळाले. 71 वर्षांच्या रुग्णाबाबत औषधाचा पहिला डोस दिल्यानंतर 48 तासांनी कोरोना व्हायरस चाचणीचा नेगेटिव्ह रिपोर्ट दिला. जर ही बातमी सत्य असेल तर कोरोनाव्हायरसच्या प्रादुर्भावाचा नाश करण्यासाठी ही आता आवश्यक असलेली गरज आहे. भारतात केरळमधील तीन जणांची आतापर्यंत या विषाणूची चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. तसेच त्यांना अलग ठेवण्याचे काम केले जात आहे आणि त्यासाठी ते आवश्यक उपचार घेत आहेत. या व्यतिरिक्त, डिसेंबर 2019 मध्ये सुरू झालेल्या या व्हायरसच्या प्रादुर्भावासाठी जलद आणि प्रभावी उपचार शोधण्यासाठी बरेच नवीन संशोधक कार्यरत आहेत. आतापर्यंत व्हायरसवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही उपाय सापडलेला नाही.

