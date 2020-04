Coronavirus : अमेरिकेत कोरोनामुळे भारतीय पत्रकाराचा मृत्यू

न्यूयॉर्क : जगभरात कोरोनाने थैमान घातलेले असताना यातून महासत्ता असलेल्या अमेरिकेचीही सुटका झालेली नाही. अशातच कोरोनाची लागण झाल्यांने न्यूयॉर्कमध्ये भारतीय वंशााचे पत्रकार ब्रह्म कांचीबोटला यांचं निधन झालं आहे. त्यांच्या निधनाची माहिती मिळाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील शोक व्यक्त केला आहे.भारत-अमेरिकेमधील संबंध चांगले निर्माण करण्यात ब्रह्म कांचीबोटला यांचा मोठा वाटा होता असं नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, भारतीय वंशाचे पत्रकार ब्रह्म कांचीबोटला यांच्या निधनाची माहिती मिळाल्यानंतर दुख: झालं. भारत आणि अमेरिकेमधील संबंध चांगले निर्माण करण्यासाठी त्यांनी केलेल्या कामामुळे ते नेहमी लक्षात राहतील. त्यांच्या कुटुंब आणि मित्रांसोबत माझी सहानुभूती आहे. ओम शांती. ब्रह्म कांचीबोटला हे युनायटेड न्यूज ऑफ इंडियाचे माजी सहकारी होते. सोमवारी रात्री न्यूयॉर्कमधील रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला.

Deeply anguished by the passing away of Indian-American journalist Mr. Brahm Kanchibotla. He will be remembered for his fine work and efforts to bring India and USA closer. Condolences to his family and friends. Om Shanti. https://t.co/LXF8TOl4PZ

