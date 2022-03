युक्रेनवरील नो फ्लाय झोन म्हणजे रशियाविरोधात युद्ध : पुतिन

By

मॉस्को : रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी नो फ्लाय झोनवरून मोठे वक्तव्य केले आहे. जो देश युक्रेनवर नो-फ्लाय झोन लादण्याचा कोणताही प्रयत्न रशियाविरुद्ध युद्ध मानले जाईल, असे विधान केले आहे. नो-फ्लाय झोन लागू केल्याने केवळ युरोपसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगासाठी प्रचंड आणि विनाशकारी परिणाम होतील असा इशाराही पुतिन यांनी दिला आहे. रशिया युक्रेनमध्ये आपल्या देशाच्या लष्करी घुसखोरीच्या अनुषंगाने मार्शल लॉ जाहीर करण्याची योजना आखत असल्याच्या चर्चा पुतिन यांनी फेटाळून लावल्या आहेत. (Putin Big Statement On No Fly Zone Over Ukraine )

युक्रेनमधील युद्धजन्य परिस्थिती पाहता शुक्रवारी नाटोने युक्रेनला नो-फ्लाय झोन म्हणजेच रशियन क्षेपणास्त्रे आणि युद्धविमानांपासून संरक्षण करण्यास मदत करण्याचे युक्रेनचे आवाहन अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी नाटोची बाजू घेत नाकारले त्यानंतर पुतिन यांनी वरील विधान केले आहे.

रशियाचे 9 दिवसांत 9,000 हून अधिक सैनिक ठार, युक्रेनचा दावा

गेल्या काही दिवसांपासून रशिया युक्रेनमध्ये युद्ध (Russia Ukraine War) सुरू आहे. या युद्धात दोन्ही देशांच्या लष्कराचे मोठे नुकसान होत आहे. एकीकडे रशियाच्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे युक्रेन मोठ्या संकटात सापडला असून नागरिक जीव वाचवण्यासाठी परदेशात पळ काढत आहेत, तर काही बंकरमध्ये दडून स्वत:चा जीव वाचवत आहेत. तर दुसरीकडे, युक्रेनवरील हल्ल्यामुळे रशियाचेही मोठे नुकसान होत आहे.

हेही वाचा: सुमीत अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना सरकारचा महत्त्वाचा सल्ला म्हणाले...

युक्रेनने दावा केला की रशियालाही युद्धाचा फटका बसला असून त्याचे 9,000 हून अधिक सैनिक मरण पावले आहेत. युक्रेनच्या परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने दावा केला आहे की युक्रेनच्या सैन्याने युद्धात 9,000 हून अधिक रशियन सैनिकांनाही मारले गेले आहेत. त्यापैकी बुधवारपर्यंत 5,400 हून अधिक सैनिक मारले गेले.