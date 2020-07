उत्तरप्रदेशातील पत्रकाराच्या मृत्युवरून "युनेस्को'ची टीका 

न्यूयॉर्क - युनेस्कोच्या महासचिवांनी उत्तरप्रदेशात मागील महिन्यात झालेल्या तरुण पत्रकाराच्या खुनाची दखल घेतली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी लक्ष घालून त्याला न्याय मिळवून द्यावा आणि बंदुकीच्या टोकावर चालणारी गुन्हेगारी मोडून काढावी, अशी सूचना त्यांनी केली आहे. शुभम मनी त्रिपाटी या पत्रकाराची उन्नाव जिल्ह्यात दोघा जणांनी गोळीबार करून हत्या केली होती. या घटनेला जबाबदार असणाऱ्या गुन्हेगारांवर खटला चालवावा असे आवाहन महासचिव ऑड्री अझुले यांनी केले आहे. त्यांनी या हत्येचा निषेध केला आहे. गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा करून भविष्यातील असे गुन्हे रोखण्यात यावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. युनेस्कोकडून पत्रकारांच्या सुरक्षिततेसाठी जागतिक स्तरावर जनजागृती केली जाते. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप दरम्यान, राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोगाने उत्तरप्रदेश सरकारला शुक्रवारी नोटिस पाठवून वाळुमाफियांविरोधात बातमी देणाऱ्या त्रिपाठींच्या हत्येची चौकशी करण्याची नोटिस दिली आहे. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियानेही या घटनेचा निषेध नोंदविला आहे. त्रिपाठी यांचा 19 जून रोजी उन्नामधील एका दूध बाजाराजवळील हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. 198 - भारतात पत्रकारांवर झालेले हल्ले (2014-2019)

40 - हल्ल्यात झालेले मृत्यू

21 - गुन्हे उघडकीस

Web Title: Criticism of UNESCO over the death of a journalist in Uttar Pradesh