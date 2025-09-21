ग्लोबल

Cyber Attack: सायबर हल्ल्यामुळे विमानसेवा विस्कळित; युरोपमधील प्रमुख विमानतळांना फटका, उड्डाणांना विलंब

European Airports: युरोपमधील प्रमुख विमानतळांवर सायबर हल्ल्यामुळे ‘चेक-इन’ व बोर्डिंग प्रणाली ठप्प झाली. अनेक उड्डाणांना विलंब झाला, पण भारतीय विमानसेवांवर परिणाम नाही.
Cyber Attack

Cyber Attack

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ब्रुसेल्स : युरोपमधील काही प्रमुख विमानतळांवर ‘चेक-इन’ आणि बोर्डिंग प्रणालीवर काल रात्री उशीरा सायबर हल्ला झाला. त्यामुळे अनेक ठिकाणची विमान सेवा ठप्प झाली. परिणामी शेकडो उड्डाणांना उशीर झाला, असे अधिकाऱ्यांनी शनिवारी सांगितले.

Loading content, please wait...
Airport
London
cyber attack
europe

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com