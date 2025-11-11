Delhi Red Fort blast: दिल्ली स्फोटामागे कुणाचा हात? चीनची भूमिका काय? जगभरातले प्रमुख नेते म्हणतात...

Delhi Blast: राजधानी दिल्लीतल्या लाल किल्ल्याजवळ असलेल्या मेट्रो स्थानकाजवळ सोमवारी भीषण बॉम्बस्फोट झाला. या घटनेत ९ लोकांचा बळी गेला असून २० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कुणालाही सोडणार नसल्याचं म्हटलंय..या स्फोटाचे पडसाद केवळ भारतातच नव्हे तर जगभर उमटले आहेत. चीन, अमेरिका आणि अनेक मोठ्या देशांच्या जागतिक नेत्यांनी यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, "दिल्लीतील लाल किल्ला मेट्रो स्टेशनजवळ झालेल्या या भीषण स्फोटामुळे प्रभावित झालेल्या लोकांबद्दल आम्हाला दुःख आहे. ज्यांनी आपल्या प्रियजनांना गमावले आहे, त्यांच्याबद्दल आमच्या संवेदना आहेत आणि जखमी लोक लवकर बरे व्हावेत अशी आमची सदिच्छा आहे.".Tarot Horoscope Prediction : अनफा राजयोगामुळे 6 राशींना होणार लाभ; मानसन्मान वाढणार आणि धनलाभ होणार.अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानचे संबंध तणावपूर्ण आहेत. अफगाणिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिल्ली स्फोटाचा निषेध नोंदवला. त्यांनी म्हटलं की, "IEA-MoFA शोकाकूल कुटुंबियांप्रती तसेच भारत सरकार आणि तेथील नागरिकांप्रती आपले दुःख व्यक्त करत आहे. जखमी लोक लवकरात लवकर बरे व्हावेत यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो.".भारतातील ब्रिटीश उच्चायुक्त लिंडी कॅमरून यांनी दिल्लीतील कार स्फोटावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले की, नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्याजवळ झालेल्या स्फोटाने प्रभावित झालेल्या सर्व लोकांप्रती माझ्या संवेदना आहेत. यासह इतर महत्त्वाच्या देशांनी आणि प्रमुख नेत्यांनी भारताबद्दल संवेदना व्यक्त केल्या आहेत..Ambegaon Leopard : आंबेगाव तालुक्यातील थोरांदळे परिसरात एकाच वेळी ३ बिबटे; ग्रामस्थांमध्ये दहशत !.कोण आहे डॉक्टर शाहीन?हरियाणातील फरिदाबाद येथे अटक करण्यात आलेली जैश-ए-मोहम्मदची महिला शाखेची प्रमुख डॉ. शाहीन हिच्याबाबत काही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. डॉ. शाहीन ही लखनऊची रहिवासी आहे आणि अटक करण्यात आलेल्या दहशतवादी डॉ. मुझम्मिलची प्रेयसी देखील आहे. सोमवारी तिला फरिदाबाद येथे अटक करण्यात आली. तपासात असे दिसून आले की डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहरची बहीण शाहिदा अझहर हिच्या संपर्कात होती. तपासात असेही समोर आले की शाहीन ही शाहिदा अझहरच्या इशाऱ्यावर भारतात ‘जैश’साठी महिला दहशतवादी ब्रिगेड तयार करत होती. ती जैशच्या जमात-उल-मोमिनत संघटनेशी संबंधित होती. शाहीन ही लखनऊची रहिवासी होती. ती फरिदाबादमधील अल फलाह विद्यापीठात काम करत होती. मुझम्मिलकडून मिळालेल्या माहितीवरून जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी तिला फरिदाबादमध्ये अटक केली. तिनेच कारमध्ये एके-47 लपवण्याची परवानगी दिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.